TAROT: Conoce cómo estará tu día con la CARTA de este MIÉRCOLES 09 de diciembre

La carta de este miércoles 09 de diciembre tiene un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta el día

Este miércoles 11 de noviembre la carta que salió es “El loco” invertido, es un arcano mayor del tarot de Rider Waite y lo rige el número 0.

Debes comenzar algo nuevo, y darte la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevos horizontes, pero te resistes a iniciar este proceso. Estás viendo las cosas y mejor te gusta hacerte el loco.

Amor

Eres libre e independiente, y extrañas ese sentimiento si tienes una pareja has estado muy seriamente pensando en dejarlo pues te sientes asfixiado.

No es un buen momento para pensar en boda, regresar con alguna expareja o planificar una familia y es algo que tampoco deseas, pues tu libertad es algo que valoras muchísimo.

Trabajo

Hay días en los que dudas tanto de tí mismo que de verdad actúas como si no fueras bueno en tu trabajo, la falta de interés, el cansancio y todo lo negativo que has cargado últimamente no te trae nada bueno.

Noticias Relacionadas TAROT: Conoce cómo estará tu día con la CARTA de este VIERNES 04 de diciembre

Tus jefes y compañeros de trabajo conocen a la perfección tus capacidades, no por nada tienes ese trabajo que muchísimas personas quisieran, así que pon atención y olvídate de esos prejuicios y cosas que te ponen en duda contigo mismo y cree en tí.

Salud

Seguramente este día podrías experimentar algún tipo de dolencia muscular debido a un accidente mientras te encontrabas haciendo ejercicio y eso te pasa por no calentar y hacer siempre todo al aventón, cuidate que para la próxima vez no solo va a ser un pequeño dolor pues podrías ir a para hasta el hospital.