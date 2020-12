Personajes que se convirtieron en "Lords y Ladies" este 2020 por no usar cubrebocas

A pesar de que este 2020 fue un año caótico en el que aprendimos a ser un poco más empáticos los unos con los otros, pues debido a la pandemia por el coronavirus que azotó al planeta enteró aprendimos a cuidarnos entre todos o por lo menos ese era el objetivo, sin embargo, no pudimos librarnos de algunas malas actitudes de algunas personas que se coronas como los ya clásicos “ladies y lords” de alguna situación.

Y es que el uso del cubrebocas en esta nueva normalidad ha sido uno de las cosas más difíciles a las que el ser humano se ha tenido que enfrentar, sin embargo, debemos tener claro que es por nuestra salud, la de nuestra familia y en general por la del mundo entero.

Y justamente fue el uso de este accesorio lo que sacó lo peor de algunas personas es por eso que a continuación te mostraremos algunos de los lords y ladies que se hicieron virales esté 2020.

Lady Pizza

Una mujer fue grabada por testigos que estuvieron presente cuando amenazó a empleados con rafaguear el lugar por no venderle una pizza y es que la dama en cuestión no portaba un cubrebocas por lo que por reglas del establecimiento los empleados no podrían brindarle el servicio.

#LadyPizza es tendencia por quienes comparten este video.

Lady tres pesos

Una mujer acompañada de su hija quien es menor de edad, estalló en cólera luego de que se le negara el acceso a su pequeña pues por normas del lugar no pueden entrar personas menores de 12 años, por lo que comenzó insultar al personal de seguridad pidiendo que le regresaran su dinero del estacionamiento, y remató diciéndole a un policía:

"Botitas ridículas, ridículo de mierda, Ganas tres pesitos, ¿verdad? Ay, pobre, ve a comer chicharrón en salsa verde en tu casita", razón por la que también se ganó el apodo de Lady tacos de chicharrón.

Semanas después, debido a las fuertes críticas que recibió, la mujer pidió disculpas y se mostró comiendo tacos de chicharrón, platillo que aseguró le encanta.

"Eres un naco, ganas $3, háblale al gerente. Tú q pendeja... soy abogada voy a #PROFECO y a la verga todo... ganas 3 pesitos? Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita", dice #Lady3Pesos a empleados por impedirle el paso al súper con una menor

Lord es mi cuerpo

Una vez más el uso del cubrebocas, sacó lo peor de este hombre quien se grabó así mismo cuando tuvo una discusión con policías de una plaza comercial de Villahermosa, Tabasco, luego de que se negara a seguir las medidas sanitarias de la plaza y usar el cubrebocas.

“Yo mando en mi cuerpo, si quieres utilízalo tú. Carlos Slim no utiliza cubrebocas, Andrés Manuel López Obrador no utiliza cubrebocas porque es una farsa…Yo mando en mi cuerpo”, se puede escuchar en dicho video.

Lord Pantera

Un hombre entró a una cafetería y cuando el empleado le negó el servicio debido a que no portaba el cubrebocas éste estalló en cólera y comenzó a gritar, hasta que llegó el momento que el hombre en cuestión se quitó la camisa y dejó ver su bien trabajado cuerpo y aseguró que: “Cuidado donde te encuentre afuera, yo soy una pantera, tipos como tú me los como”.

Fue así como Lord pantera se ganó su apodo, el cual lo convirtió en viral.