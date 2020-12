Equinox, la serie que busca desbancar a 'Dark' en Netflix

Netflix ha lanzado Equinox, serie danesa de misterio basada en el podcast Equinox 1985. La ficción está arrasando en la plataforma de streaming y aspira a convertirse en la sucesora de la exitosa Dark.

La producción está protagonizada por Astrid (Danica Curcic) quien, a los 9 años, es testigo de la desaparición de un autobús lleno de estudiantes. La niña, que es la hermana de una de las estudiantes desaparecidas, queda traumatizada y tiene horribles visiones sobre el suceso.

En 2020, Astrid vive en paz con su familia cuando, de repente, las pesadillas regresan y comienzan a perseguirla. Cuando la única superviviente del incidente de 1999 muere misteriosamente, Astrid está decidida a descubrir qué le sucedió a su hermana y a la clase, y es así como descubre una verdad oscura e inquietante que la involucra de una forma que nunca imaginó.

¿De qué trata Equinox?

La protagonista Danica Curcic ha trabajado anteriormente en títulos como Silent Heart, The absent one o Darling. Completan el reparto Hanne Hedelund como la madre de Astrid, Lars Brygmann como el padre de Astrid, Karoline Hamm como Ida, Fanny Leander Bornedal como Amelia, Ask Emil Mossberg Truelsen como Falke y Alexandre Willaume como Henrik. La miniserie de seis episodios ha sido creada por Tea Lindeburg. Piv Bernth (La casa de Jack, The Killing) ejerce como productora ejecutiva.

Estamos muy emocionados de que el podcast Equinox se convierta en serie de televisión. Es una historia única sobre la diferencia entre la realidad y la imaginación y la relación entre el libre albedrío y el destino, todo ambientado en una familia danesa normal", dijo Bernth en un comunicado.

La serie está basada en el podcast Equinox 1985, que encabezó la lista local de podcast de iTunes. Equinox está disponible completa en Netflix desde este miércoles 30 de diciembre.

Con información de Europa Press