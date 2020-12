Aquellos que inspiran, por Rocío Marfil

Inspiración: estímulo o lucidez que siente una persona que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto.

Para empezar esta serie de inspiradores que he entrevistado a lo largo de los últimos cuatro años en México, gracias a mi libro Those Who inspire Mexico en el cual se reúnen las personalidades más inspiradoras del país, tendría que empezar hablando de una de las primeras y entre nos, de mis predilectas, Laura Bonilla.

¿Quién es Laura? Laura es Directora de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad para México, Caribe y Centroamérica de Unilever y forma parte del leadership team, pero es además una mujer que arrasa dónde va, que llena con su presencia cualquier lugar y es esa mujer que todas aspiramos a ser un día a nivel personal, por su magnífico balance conseguido entre lo profesional y lo familiar.

Pero es que además es una luchadora nata, una mujer que ha podido con esos obstáculos que a veces nos pone la vida tan difíciles y tan duros, pero que ella a pesar de su corta edad decidió dejarlos atrás para seguir adelante y conseguir su objetivo.

Mujer tierna de mirada maternal y voz compasiva, Laura es la mujer tranquila pero llena de planes y conquistas que realizar en esta vida.

Es parte de consejos importantes empresariales de México, donde casi siempre es ella la única mujer, y dónde ha de liderar con su voz y establecer sus opiniones con contundencia sabiendo muy bien no pasarse de la raya, pero siempre conquistando su objetivo con la gracia y la femineidad que la acompañan.

Es esa mujer mexicana de raza, con fuerza y belleza, y con los ojos llenos de brillo porque se emociona literalmente cada dos por tres por cualquier cosa que le parezca bonita o que sea digna de comentarse. ¡Y qué familia! unida, comunicativa, amorosa, acogedora, resultado visible de años de malabarismo entre el éxito profesional y la entrega total a su familia, pero jamás relegando la última sino al revés.

Laura es para mí y seguro que, para muchos, una inspiración definitiva. Tendríamos que aprender muchas de ella, para entender que no por trabajar en un mundo tradicionalmente de hombres hay que ser una líder hosca y masculinizada, sino todo lo contrario, se puede ser una mujer con la dulzura de Laura, la sororidad que la acompaña siempre y la empatía que le corre por la sangre en cada instante, y poder ser una mujer que lidera una de las multinacionales más importantes a nivel mundial en México y Centroamérica.

Ejemplo a seguir sin duda, cómo mentora para la parte profesional, pero como mentora también en la vida, para que ella mejor que nadie nos enseñe a cómo cargar los posibles avatares disfuncionales de la familia que pueden o no condicionar nuestro futuro, claramente ella los ha sabido llevar, pero sin que hayan limitado su potencial, sino más bien para engrandecerla.

Por Rocío Marfil