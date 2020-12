Eugenia Rassam presenta su libro “Más vale diablo por viejo…”

“Siempre me han gustado los dichos, esas ‘frases hechas’ que expresen sabiduría popular y que son parte de la tradición oral que hemos aprendido generación tras generación”, son las palabras con las que Eugenia Rassam empieza la introducción de ‘Más sabe el diablo por viejo…’ su primer libro en el que ilustra refranes con fotografías de su autoría.

A pesar de estudiar Contabiliad y desarrollarse en esta área en los primeros años de su vida laboral, Geny (como le dicen de cariño amigos y conocidos) comenzó a inclinarse por el mundo de la fotografía, disciplina que comenzó a estudiar en 2011.

“Siempre me han gustado los dichos, uso muchos para hablar. Hace unos años dije ‘Los voy a apuntar para que se los aprenda mi hija’, y empecé a hacer una lista y de memoria saqué como 500, de ahí me metí a internet a averiguar, encontré unos de los que no me acordaba, otros que no conocía… el caso es que tengo una lista de más de 900 que actualizó siempre” confesó Geny sobre cómo nació la idea de crear dicho libro.

DEL MUNDO. La foto de portada

del libro se tomó en Cuba. Foto: Cortesía Eugenia Rassam

‘Más vale diablo por viejo…’ se terminó de crear en medio de la pandemia, situación que fue uno de los retos principales para Geny pues, a pesar de que algunas de las fotografías las sacó de archivo, muchas otras las tomó en medio de la emergencia sanitaria.

CREATIVA. Geny ilustró 46 dichos en su primer libro. Foto: Cortesía Eugenia Rassam

“Los dichos para mi, son parte de la cultura; son parte de nuestra identidad como mexicanos que creo que no se deben de perder y los jóvenes, la verdad es que casi no los usan, entonces este es un recordatorio de aquí están los dichos, y de que no deben dejarlos morir”, es el mensaje que Rassam lanza con este primer libro.

COSTUMBRE. La autora usa

los refranes todos los días. Foto: Cortesía Eugenia Rassam

Esta obra se puede encontrar directamente con la autora, a la que se le puede contactar por medio de sus redes sociales.

Por Daniela Zambrano