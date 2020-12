Eugenio Derbez revela que intentaron extorsionarlo con VIDEO donde sale "tocándose"

El cómico Eugenio Derbez no pudo aguantarse las ganas de revelarle al mundo, antes de que sea demasiado tarde, que fue víctima de un hackeo a su computadora, de la que extrajeron un video íntimo.

A través de sus redes sociales reveló que los piratas cibernéticos intentaron extorsionarlo para que la grabación no saliera a la luz; sin embargo, él mismo decidió publicarlo, pues lo tiene muy molesto esta violación a su intimidad.

"Quiero informarles que hace unos días intentaron extorsionarme con un video que robaron de mi computadora hace varios años en donde aparezco, según esto, tocándome. Me molesta muchísimo esta violación a mi intimidad y más aún que intenten extorsionarme", fueron las palabras del actor ante la cámara de su celular.

Todo era una broma

A pesar de la seriedad que le imprimió a su video, al final de este resulta ser una broma: Eugenio se toca, pero la puerta a sí mismo. algo que le resultó muy simpático a sus seguidores.

Tan solo en Instagram, en menos de una hora tuvo más de 73 mil likes, mientras que en Twitter fueron casi 4 mil "me gusta" y casi 500 retuits.

¿Burla o apoyo a Gabriel Soto?

Aunque Eugenio no es del tipo de personajes que se mofe de las desgracias ajenas, este video no tiene otra descripción que "COMUNICADO - Mi postura ante el video que me hackearon"; no obstante, es de todos conocido que hace unos días el nombre de Gabriel Soto se viralizó tras filtrarse un video íntimo.

El caso fue muy sonado, al grado de que el mismo actor salió a pedir respeto por su figura, pues es padre de familia y además tiene a su pareja Irina Baeva, quien lo apoyó en todo momento.

Quizá el video del cómico fue para calmar los ánimos o una pequeña burla por todo el polvo que se levantó tras la publicación de la grabación Gabriel al natural.