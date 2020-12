¡Indignante! Perro regresa a casa con la cara pintada; su dueña busca a los responsables

Para algunos puede resultar una historia graciosa, pero la realidad es que es indignante que existan personas que se aprovechen de la inocencia de los animales. Este perro salió de su casa y cuando regresó tenía la cara pintada con marcador, y su imagen se ha vuelto viral en las redes sociales.

Fue a través de la cuenta de Twitter @Jiseland (La Gran Señora) que se dio a conocer que el perro, de nombre Sultán, salió de su casa por un descuido y cuando regresó alguien le había dibujado un par de cejas en su cara.

En la publicación, su dueña afirma que no descansará hasta encontrar al culpable de pintar la cara del can. Un hecho que desató una polémica, pues muchos afirman que los dueños son los únicos responsables del bienestar de un animal, por lo que no debieron dejarlo salir.

Perro regresa a casa con la cara pintada

El caso de este perro es uno de tantos en los que los animales son maltratados para divertir a alguien, y no es sólo porque el perro no esté herido, más bien hablamos de lo vulnerables que son los animales cuando se encuentran fuera de casa.

Hasta el momento la imagen de Sultán con las cejas pintadas ha recibido más de 28 mil "me gusta" y ha sido retuiteada por más de mil 500 personas.