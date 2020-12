Belinda luce IRRECONOCIBLE de pies a cabeza; fan sospechan de cirugías en labios y ¿CINTURA?

Hace un par de días Belinda tuvo a bien publicar una fotografía donde aparece muy pensativa en lo que parece ser un camerino. aunque le llovieron muchos elogios por la belleza que la caracteriza, también surgieron muchas dudas sobre su apariencia, pues había algo raro en su rostro que parecía diferente: los labios.

Esta zona de su rostro lució un poco más voluminoso y algunos de sus seguidores reaccionaron de inmediato. Sin embargo, no fue lo único que notaron.

Aunque todo el mundo sabe que la cantante es una mujer que se cuida mucho con ejercicio y sana alimentación, ha destacado el detalle de su cintura de avista, la se ve a todas luces perfecta. ¿Se habrá hecho algún tipo de cirugía?

Hasta el momento ella no ha mencionado nada ya despertó la duda de sus fans, quienes a pesar de esto le siguen siendo fieles, pues la consideran una de las mejores cantantes de la actualidad.

En dicha foto que superó los 900 mil likes, le llovieron más corazones y elogios que otras cosas. Incluso la gurú del fitness argentina Issa Vegas se manifestó con caritas con ojos de corazones.

Belinda sorprende a sus fans tras dejar "Hoy no me puedo levantar"

Nada es para siempre, pero no tan pronto, fue lo que seguramente se preguntaron los fans de Belinda, quien dejó la obra musical "Hoy no me puedo levantar", de acuerdo con Alejandro Gou, productor de la obra.

La razón por la que la intérprete de "Déjate llevar" tomo esta decisión se debe a que comenzará con las grabaciones de un proyecto en España y esto le haría imposible seguir con el musical, según la periodista Flor Rubio.

En lugar de Belinda ocupará su lugar María León quien ya había sido parte del elenco de la obra.