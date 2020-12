¡Toma nota! Conoce cuantas calorías se comen en la cena de NAVIDAD

La celebraciones decembrinas, sin duda son de las más esperadas en todo el año y en esta ocasión se tendrán que llevar a cabo junto a nuestros seres queridos más cercanos y dejar las reuniones grandes para otro momento y evitar el aumento de contagios por coronavirus.

Pero eso no es escusa para poder disfrutar de una buena cena, aunque hay que tener cuidado de no sobrecargar nuestro estomago en dicha cena, pues se puede disfrutar de la comida sin abusar de las cantidades, cuestión que nos hará sentirnos mejor y no con dolor de estómago durante toda la noche y con unos kilos de más.

Foto: Especial

Habitualmente, la cena de Navidad y Año Nuevo viene acompañada de toda clase de platillos que van desde el tradicional ponche, pavo relleno, bacalao, romeritos, pasando por platillos como la cochinita pibil, pollo enchilado, y la pierna de cerdo que son algunas de las comidas navideñas por excelencia.

Si eres una persona que cuida de su figura o que simplemente quiere mantenerse saludable en esta temporada, te recomendamos que tomes en cuenta algunos de los factores que hacen que la comida aumente de manera significativa la ingesta calórica en solo un platillo.

Diversos médicos y nutriólogos apuntan que en estas cenas es posible que la gente llegue a consumir hasta seis mil calorías en solo una noche y en promedio, en la época decembrina la gente llegaba a subir de dos a tres kilos por las numerosas cenas y reuniones que son clásicos de las fechas navideñas.

Según el Centro Médico ABC compartió un comunicado en el que apuntan que comer 120 gramos de pierna adobada significa un consumo de hasta 375 calorías, mientras que comer 120 gramos de pavo relleno podría significar un consumo de más de 500 calorías.

Por su parte una nutrióloga a través de su cuenta de Instagram apuntó cuales son las calorías dependiendo de la cantidad que consumamos durante la cena y el platillo, de esta manera puedes tomar nota sobre que comer y que le hará mejor a tu cuerpo, recuerda que puedes comer sin culpa, pero al día siguiente deberás quemar el exceso de calorías al hacer ejercicio.

Estos son algunos de los platillos más populares en la cena navideña: