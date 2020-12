Grey's Anatomy: Ya está la fecha de estreno en México de la temporada 17

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, dice el dicho popular, y en este caso es aplicable para la serie médica favorita de muchos en el mundo, es decir, Grey's Anatomy, creada por Shonda Rhimes y que viera por primera vez la luz en el ya lejano 2005, gracias a la señal de ABC en Estados Unidos.

La serie que cuenta las aventuras de Meredith Grey (Ellen Pompeo) y sus amigos en el Grey Sloan Memorial Hospital, llegó en este complejo 2020 a contar la historia de la pandemia por covid-19, que tiene al mundo en crisis y que aprovechando el contexto de la historia se incluyó.

El pasado jueves 17 de diciembre se vivió el último capítulo del años en el denominado "final de invierno", por lo que en Estados Unidos la longeva historia regresa hasta la primavera de 2021.

Cuándo de estrena en México

La fecha sobre el estreno en México y América Latina era incierta, por debido al brote de covid-19, no se sabía si las grabaciones se postergarían más, sin embargo, ya se sabe cuándo Grey's Anatomy llegará a la región, será el próximo 9 de febrero de 2021 a las 21:00 horas a través de la señal restringida de Sony.

Es de recordar que el primer capítulo se trata de un crossover con la serie Station 19, también de Shonda Rhimes, y el estreno fue de dos capítulos seguidos, por lo que a partir de febrero se transmitirán por Sony los 6 capítulos, que hasta el momento, se conocen de Grey's Anatomy.

Será la última

Mucho se ha especulado sobre la posibilidad que ésta sea la última temporada del éxito médico, los dichos toman como argumento más sólido el hecho de que a la actriz y productora Ellen Pompeo se le termina el contrato justo para la temporada 17, no se ha dicho nada sobre alguna renovación y tampoco se ha confirmado que ella salga de la historia y sigan sin ella, posibilidad que los fanáticos también han considerado.

Por lo pronto, en México los seguidores puedes estar muy contentos, porque en el segundo mes de 2021 podrán gozar de su serie favorita.