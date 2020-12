VIDEO VIRAL: ¡Misterio revelado! Autor de desaparición del monolito de Utah explica sus motivos

Luego del gran revuelo generado en torno a la desaparición del misterioso monolito de Utah, al cual se le comenzó a relacionar con seres extraterrestres, conspiraciones y un “halo” de misterio que las redes sociales se encargaron de minimizar; un guía especializado en turismo de aventura confesó que fue uno de los cuatro hombres que desmontaron el extraño monolito del desierto de Utah la noche del pasado viernes.

"No abandone su propiedad personal en terrenos públicos si no quiere que se la quiten", declaró en un video publicado en sus redes sociales, el hombre identificado como Sylvan Christensen.

Con esta confesión se le pone fin a las especulaciones entorno a la misteriosa desaparición de la estructura, sin embargo, aún no ha sido aclarado el origen de la pieza ni su creador o creadores, aunque se especula que el artista John McCracken, podría ser el autor.

¿Cómo lo desmantelaron?

En el material compartido por Sylvan Christensen este martes a través de su cuenta de Instagram, también ha sido mostrado el proceso de demolición de la estructura de más de 3,5 metros.

Es así que en las imágenes se puede ver cómo Christensen y su grupo de amigos ponen los restos del monumento en una carretilla y luego los retiran del cañón.

¿Qué los motivó a desaparecer el monolito?

En torno a los motivos que los llevaron a desmontar y desaparecer la pieza, Christensen explicó a Daily Mail que retiraron el monolito de Utah porque “hay claros precedentes de cómo compartimos y regularizamos el uso de nuestras tierras públicas, la vida silvestre, las plantas nativas, las fuentes de agua dulce, y los impactos humanos sobre ellas".

"Estamos perdiendo nuestras tierras públicas y cosas como esta no ayudan", sentenció. En este sentido el guía recalcó que en el lugar donde fue colocado el misteriosos monolito, no existe ninguna infraestructura turística, por lo que la "tierra no estaba físicamente preparada" para tanta cantidad de visitantes y curiosos.

En este sentido señaló que luego de ser descubierto el pasado 18 de noviembre las personas llegaron al lugar en coches, en autobuses, furgonetas, helicópteros, aviones, motocicletas y bicicletas y no hay ni siquiera un aparcamiento. “No hay senderos marcados, ni basureros", explicó.