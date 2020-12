Creadoras de Se regalan dudas publican su primer libro

La historia cuenta que hace millones de años la Tierra fue habitada por unos seres que, dicen por ahí, tenían magia dentro. Eran almas brillantes que todo el tiempo buscaban crecer, iluminar, ser iluminadas y expandirse. Pero les advirtieron que nunca se adentraran a esos cuartos, esos áticos, esos mares, esos bosques y esos universos, pues algún día podrían tentarles y llamarles. Con el paso del tiempo se olvidaron de su propia magia y luz, empezaron a caminar en círculo por el mismo lugar, en automático. Sabían que algo les molestaba, les llamaba, y fueron pocos los que descubrieron la solución. Entendieron que para escapar de ese círculo sin salida y recuperar la luz en su camino sólo debían hacerse preguntas.

Fue entonces cuando, con estas dudas en mano, se atrevieron a por fin adentrarse en esos cuartos, subir esos áticos, correr por los bosques, nadar entre los mares y explorar aquellos universos que siempre les habían advertido, eran peligrosos. Y fue ahí, en medio de los árboles, los corales, la obscuridad y las estrellas fugaces, en donde los seres empezaron a recuperar esta magia y luz que siempre les había caracterizado.Lograron crecer, expandirse y vivir como lo que fueron siempre, almas mágicas y radiantes, destinadas a crecer, amar y ser amadas. Y todo esto porque, simple y sencillamente, se atrevieron a cuestionarse.

LA MAGIA DE RESPONDER

Lety Sahagún y Ashley Frangie, creadoras de uno de los podcasts más escuchados de habla hispana, nos ayudan a entender lo que esta historia cuenta, nos impulsan a adentrarnos en esta aventura que es el cuestionarse. Con esta comunidad, a la que llaman Se Regalan Dudas, han podido nadar en distintos mares, correr en muchos bosques y explorar diversos universos en donde no sólo ellas han crecido, sino también han impulsado a otros a lograrlo.

Apuntarse para esta aventura no es fácil, da miedo el tan solo pensar lo que puedas encontrar en la profundidad del mar. Pero como estas dos mujeres nos han enseñado, hacerse preguntas es muy importante para crecer, porque la mayoría de nuestras creencias vienen del entorno en el que vivimos de chicos, y cada uno de nosotros nos merecemos, como dice Lety: “Ese permiso de contemplar otras oportunidades, de conocer el por qué de otras cosas para no vivir en automático e ir construyendo nuestro propio destino”. Como ellas explican, es válido si después de haber entendido por qué creemos en lo que creemos, queremos mantener la creencia. Pero no debemos hacerlo sólo porque no nos hemos atrevido a nadar en otras aguas.

Al emprender este viaje es importante entender que, como comparte Ashley ,“todo está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros ponemos las condiciones de nuestra vida y caminamos por donde queramos.” Claro que no es un proceso fácil ni rápido, pero es un viaje que definitivamente vale la pena empezar, porque te da la oportunidad de crecer.

Su primer episodio en Spotify

salió a la luz el 7 de agosto

de 2018. Foto: Cortesía

Recientemente, Lety y Ashley emprendieron con un proyecto más dentro de este mundo de las dudas, lanzaron su libro Se regalan dudas. Fue en este proceso de creación donde, como Ashley compartió, se dio cuenta de que nos rodeamos de gente tan poco diversa al crecer, con historias tan diferentes, que es justo por esta razón por la que cada uno tiene sus propias respuestas. Todos somos diferentes dependiendo de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, pero al final deseamos exactamente lo mismo: amar, ser amados, ser felices y crecer.

Las dudas y respuestas que existen tienen la capacidad de ayudarnos a conectar con nosotros y con los demás. Por esto es muy importante atrevernos a subir esos áticos, correr por los bosques, nadar entre los mares a los que muchas veces les tememos.

Se Regalan Dudas

Un libro que hace preguntas y expone las respuestas de miles de personas. Palabras y páginas que verdaderamente te hacen entender la humanidad dentro de cada uno y la magia que hay en el escuchar a los demás. En palabras de Lety Sahagún “lo que nosotras queremos es invitar a que una vez que hayan leído todo este contraste de respuestas, pueda cada quien escribir su verdad”.

Duda y respuesta favorita:

Lety: ¿Qué nos pasa cuando morimos y qué has aprendido de los que ya se fueron?

“Me encantó aprender cómo cada quien ve la muerte de forma tan distinta y cómo esta pregunta te invita a abrirte a la posibilidad de hacer las paces con la muerte y entender que es parte de la vida y no tiene que tener siempre una connotación negativa, porque en las respuestas de las personas que hemos perdido hay un aprendizaje de vida más que de muerte”.

Ashley: ¿Qué le has hecho a tu cuerpo para cumplir con un estereotipo de belleza?, ¿Qué es algo que siempre has querido decir y no te has atrevido?, ¿Dónde encuentras a Dios?

“La del cuerpo, porque fue impresionante darme cuenta lo que todos y todas hemos sufrido por estos estándares de belleza que son imposibles de alcanzar. Y la de que no te has atrevido a decir, porque se me hizo súper fuerte ver cuántas cosas nos callamos esperando a que sea el día o el momento indicado que nunca llega. Y por último, la de Dios, el ver cómo cada quien lo encuentra, se me hizo espectacular”.

Por María Milo