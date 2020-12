¡El Grinch ganó! Estos países han prohibido la navidad, te decimos por qué

Para gran parte del mundo occidental, el mes de diciembre es uno de los más esperados de todo el año debido a la relación que tienen con diversas festividades, siendo la Navidad la más destacada de ellas.

No por nada la navidad es una de las fechas más importantes del calendario de los mexicanos pues es una época de reflexión y para estar en familia. En México las celebraciones que dan inicio al denominado maratón “Guadalupe- Reyes”, inician el 12 de diciembre con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Las posadas comienzan desde el día 16 hasta el 24, cuando se efectúa la cena de Nochebuena y un día después la Navidad el 25 de diciembre; debido a la pandemia que afecta al mundo, este año será diferente e incluso se ha recomendado a los ciudadanos no hacer reuniones ni bajar la guardia ante los contagios.

Es así que en algunas naciones del mundo como Italia o Alemania, este año se han limitado las reuniones navideñas al grado prácticamente de ser prohibidas, sin embargo, desde mucho antes de la emergencia sanitaria y desde hace muchos años la Navidad ha estado prohibida en algunos países y aquí te decimos cuales y la razón.

Arabia Saudita

Una de estas naciones donde la Navidad está prohibida es Arabia Saudita, en gran medida porque la mayoría de sus habitantes son musulmanes, y debido a esto no celebran la Navidad ; quienes llegan a hacerlo son vistos como transgresores, e incluso la autoridad tienen la facultad de detener a quien lleve a cabo una celebración navideña.

Este país incluso cuenta con reglamentaciones para prohibir signos visibles de la conmemoración; mientras que la minoría cristiana puede celebrar la Navidad pero solo en privado, pues si se hacen demostraciones en público puede incluso ir a la cárcel.

Argelia e Irán

Estas dos naciones también cuentan con una mayoría de población musulmana, por lo que no celebran la Navidad; sin embargo, a pesar de que no se prohíbe la Navidad tan fuertemente como en Arabia, al festejo no se le da la mayor importancia y en muchos casos incluso pasa desapercibido.

Tayikistán y Brunéi

En Tayikistán y Brunéi, del mismo modo que en Arabia Saudita, se permite a la población cristiana hacer fiestas decembrinas sólo en el ámbito privado. Incluso en Tayikistán los árboles de Navidad están prohibidos, así como la entrega de regalos y los disfraces de Santa Claus.

Corea del Norte

Desde noviembre de 2016 el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, decidió censurar las reuniones relacionadas con el alcohol y el canto o el entretenimiento que agrupara personas.

Dicha medida no fue tomada contra la Navidad, pero la festividad cristiana pasó a ser prohibida, mientras que en ese día únicamente se permite que la población celebre el cumpleaños de la abuela de Kim Jong-un.