Así fue la vez en que Itatí Cantoral fue POSEÍDA en las 'mañanitas' a la Virgen: VIDEO

La noche del viernes 11 de diciembre, se llevará a cabo una transmisión especial para celebrar el tradicional Día de La Virgen, el cual, como todas las festividades de este año, sufrió modificaciones debido a la pandemia por el Covid-19.

Hace unas semanas, el Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de la Ciudad de México informaron que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre con el objetivo de evitar conglomeraciones y reducir el riesgo de contagio.

Sin embargo, por medio de redes sociales y las distintas cadenas televisivas del país podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar la festividad religiosa para no poner en riesgo tu salud y la de las demás personas.

Y como cada año se darán cita diferentes artistas para cantarle las mañanitas a la Virgen morena, en una de estas ocasiones fue cuando la bella y querida actriz Itatí Cantoral le sucedió algo tan particular que incluso hoy en día lo recordamos.

¿Qué fue lo que pasó?

Itatí Cantoral no se equivocó al interpretar "Las Mañanitas" durante su presentación la cual fue transmitida a nivel nacional, todo iba de maravilla desde su vestuario, la música que la acompañaba, pero en algunas partes la actriz sonó un desentonada.

Por lo que intentó hacer como un “raspado” de voz lo que provocó las burlas y la viralización de aquel momento, incluso muchos de los testigos aseguraron que se trataba de una posesión en vivo a nivel nacional.

La actuación de Itatí Cantoral en la Basílica de Guadalupe, marcó un antes y un después en su carrera pues es uno de los momentos más recordados por la actriz ya que además de fanáticos, sus colegas también se han encargado de recordarle este momento penoso que vivió la actriz.

Aquí el polémico momento:

No salió como esperaba

En entrevista para el programa Hoy, Itatí Cantoral reveló que se encuentra grabando en estos momentos un tema dedicado a La Virgen de Guadalupe la cual cantará a dueto con su pequeña hija Itatí quien de acuerdo con la propia actriz canta muy bien.

Durante la plática fue imposible no recordar aquel penoso momento de diciembre de 2016, ante esto, la actriz que actualmente la podemos ver en la telenovela “La mexicana y el Güero” aseguró que ese error no fue parte de una broma pues su interpretación no salió como ella esperaba.