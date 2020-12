¿Qué significa la LUNA que está debajo de la Virgen de Guadalupe?

El 12 de diciembre es una fecha importante para los fieles católicos en México pues se celebra el día de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones más importantes para la comunidad católica y muchos de los pobladores de nuestro país, que año tras año se dan cita en la basílica y que este año no será posible debido a la pandemia por coronavirus.

De esta manera los fieles deberán conmemorarla a la Virgen de Guadalupe desde su casa, al dedicarle algunos minutos, de acuerdo con las autoridades eclesiásticas, la mejor manera de hacerlo es prenderle una veladora y rezar un rosario, asimismo dedicar algunas oraciones para homenajearla.

En cuanto al significado de la luna debajo de la virgen, existen diferentes versiones al igual del significado de algunos de los elementos que conforman el manto milagroso que se encuentra en el recinto mariano.

En primer lugar cabe mencionar que dicho manto está lleno de estrellas que tiene la misma configuración y posición que el cielo de México presentaba en el día en que se produjo el milagro en el cerro del Tepeyac.

La imagen de la Virgen de Guadalupe está impresa en un ayate conformado por una fibra del maguey que data del año 1531 y se conserva bajo resguardo en las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que la Virgen está rodeada de rayos dorados que le forman un halo luminoso o aura, que nos envía un mensaje sobre que ella es la Madre de la luz, del Sol, del Niño Sol, del Dios verdadero, que descendió hacía el "centro de la luna" (significado de México de nátuahl) para que allí nazca, alumbre y dé vida.

Por lo que la luna en el manto no es una casualidad, ya que la Virgen morena se encuentra de pie en medio de la luna, cabe destacar que México se deriva del nátuahl, en particular de las palabras: "Metz – xic – co” que significan “en el centro de la luna”.

Además, esta luna es el símbolo de la fecundidad, nacimiento, vida, que exalta el mensaje de la capacidad de la mujer para dar vida y que es la madre de los mexicanos a la que podemos recurrir en los momentos más complicados de la vida y envía un mensaje de esperanza que es de suma importancia en estos momentos de incertidumbre.