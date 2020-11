Debido a pandemia por Covid-19, pareja se casa vía ZOOM desde distintos países: VIDEO

La pandemia por Covid-19 nos ha dejado historias trágicas pero también anécdotas increíbles, una de ellas ocurrió entre una pareja de novios cuyos planes de boda fueron interrumpidos por la emergencia sanitaria, sin embargo esto no le impidió contraer matrimonio incluso estando ambos situados en países distintos.

Se trata de la historia de amor que protagonizaron el estadounidense Scott Marmon y la argentina Augustina Monefiori, quienes no se pudieron ver durante meses debido a las restricciones sanitarias derivadas por la pandemia de Covid-19. Ambos ya tenían planes de boda, mismos que se vieron interrumpidos por la situación de excepción que vive el mundo, por lo que decidieron tomar medidas de acuerdo a la circunstancia para así poder ver realizado su sueño.

Scott y Agustina, de 32 y 28 años, se conocieron en mayo de 2017 en Denver, Texas, en donde Augustina realizaba un intercambio cultural; sin embargo, en noviembre del año pasado, Monefiori tuvo que volver a su país, por lo que Scott viajó en enero a Argentina, con el objetivo de proponerle matrimonio. La joven dio el sí y Scott acordó volver en tres meses para celebrar la boda.

Planes frustrados por la pandemia

Sin embargo la promesa que Scott realizó no se pudo cumplir debido al inicio de la cuarentena por coronavirus en América, ya que inmediatamente comenzaron las políticas de confinamiento y la prohibición de los viajes internacionales: ”Tenía fecha de vuelo para el 22 de marzo, pero el 14 de marzo se cerraron todas las fronteras debido a la pandemia y luego estuvimos separados", declaró Scott Marmon al periódico inglés Daily Mail.

Debido a que ambos no se encontraban casados legalmente, para el joven fue imposible ingresar al país sudamericano: las autoridades migratorias de Argentina no comprendieron que Scott "no viajaba como turista" sino con el objetivo de casarse, declaró Augustina; debido a esto todas las respuestas que daban las autoridades a sus solicitudes fueron siempre negativas.

Lo comparto con uds toda mi emociu00f3n !! En un momento no muy lejano .. ella habu00eda deju00e1do de creer en todo y, yo me sentu00ed... Posted by Valeria Montefiori on Thursday, October 22, 2020

Esta situación los llevó a tomar una determinante decisión; optaron por formalizar su relación y contraer nupcias vía videollamada, por lo que Scott recurrió a un juez de Utah, estado cuya legislación permite las bodas en línea. Y el objetivo se cumplió el pasado 22 de octubre, cuando en una ceremonia de 19 horas, se realizó la primer boda transfronteriza por Internet vía Zoom.

La mamá de Augustina, Valeria Montefiori, fue la encargada de compartir un video de la boda de su hija en su página de Facebook y fue así como la historia se volvió viral en las redes. Ahora, Scott podrá solicitar legalmente un visado de reunificación familiar para visitar a su ahora esposa, luego de 10 meses sin poder verla en persona. Ahora la orgullosa pareja de esposos planea celebrar en mayo próximo una segunda boda, en esta ocasión totalmente “offline”, señalaron Scott y Augustina.