¡Lo único que me faltaba! Gossip Girl se va del catálogo de Netflix en diciembre

En los últimos días las redes sociales se han inundado de lo que parecía ser solamente un rumor, sin embargo desafortunadamente no es así, y la noticia es que Netflix, sacará de su catalogó la serie de Gossip Girl.

Fanáticos de la serie, enfurecieron y sin embargo con la llegada de la nueva plataforma de streaming de Warner Media, HBO Max, la compañía anunció que pronto anexará Gossip Girl a su biblioteca, junto a otras series.

Aunque Netflix no ha emitido información al respecto, el mensaje oficial de Warner Media asegura que Gossip Girl será anexada a su biblioteca durante el primer año de HBO Max.

La nueva plataforma también contará con los derechos de la serie protagonizada por la actriz Blake Lively, así como Pretty Little Liars.

¿Qué se va de Netflix?

Será mejor que tomes en cuenta que también podrás ver por última vez en la plataforma titulos como:

Anaconda

Ocean’s Eleven

La nueva gran estafa

Y tu mamá también

Diana in her own words

Gossip Girl (31 de Diciembre)