La trilogía de Netflix que va a sorprender a todos en este FIN DE AÑO

En esta época de confinamiento, las plataformas de entretenimiento han tenido un crecimiento exponencial y eso se debe en gran parte a que las personas prefieren no arriesgarse y mantenerse en su casa viendo una película o serie.

Netflix es una de las opciones que más han adoptado los televidentes para ver sus películas y series favoritas que se encuentran en esta plataforma de streaming.

Ahora, para este noviembre, el catálogo de películas va a aumentar de forma importante, pero los seguidores tendrán la oportunidad de ver una de las películas que más gusta al seguidor de Keanu Reeves.

Keanu Reeves y Matrix 'in da house'

Con motivo de los 21 años que cumple esta trilogía, Matrix estará disponible en la plataforma de streaming de Netflix a partir de este mes de noviembre.

Las tres películas protagonizadas por el actor Keanu Reeves estarán en la plataforma para todos los amantes de la saga de 'Neo', el personaje encarnado por el hombre nacido en Beirut.

'The Matrix' (1999), 'The Matrix Reloaded' (2003) y 'The Matrix Revolutions' (2003), son las tres películas que vas a poder disfrutar en la plataforma a partir de este mes.