Netflix: Tres excelentes películas indias para disfrutar en este clima frío

Aunque Hollywood sea símbolo de una de las industrias cinematográficas más importantes del mundo, no es la única. En Asia existe su contra parte: India donde tienen a Bollywood que es el alias usado para su propia industria en idioma hindi, ubicada en Bombay.

Aunque muchos no lo saben, tiene diversas películas que no le piden nada a ninguna otra y si no conoces ninguna, tal vez sea tiempo de que te acerques y le des una oportunidad. Esto lo podrás hacer a través de la plataforma Netflix, que tiene varios títulos.

Tres excelentes recomendaciones

Gunjan Saxena: La chica de Kargil

La película está basada en la historia de la primera mujer piloto de la Fuerza Aérea de la India en volar un avión de combate durante la guerra de Kargil en 1999. Gunjan (Jahnavi Kapoor), tiene un único sueño desde que era una niña: estar al mando de un avión.

La protagonista deberá enfrentar diversos obstáculos antes de alcanzar el mando de la aeronave.

Ludo

Esta obra está conjugada por cuatro historias completamente opuestas que se superponen a los caprichos del destino y el azar. Es una antología de comedia negra enfocada al peligro de la vida misma. Sin duda una buena película para los amantes de la adrenalina.

Kabir Singh

El protagonista de esta historia es un joven médico que juega futbol, se enoja fácilmente y cree que sus acciones siempre están justificadas. Sin embargo, la vida le pondrá algo más interesante que el deporte, el amor. Será Preeti, una estudiante de primer año de medicina quien lo haga desatinar con los efectos de este sentimiento.