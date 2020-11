Usuarios de redes sociales reacciona de esta manera ante "romance" entre Netflix y Disney Plus: FOTO

Algo que enloqueció a las redes sociales en las últimas horas ha sido la muestra de buena competencia por parte de Netflix tras el lanzamiento de su principal competidor, Disney Plus. Este guiño hace que las miradas volteen a Amazon Prime.

Después de que las plataformas tuvieron una interacción my peculiar en redes sociales, los cibernautas comenzaron a hacer burla de lo intrascendente que ha sido Amazon Prime en Latinoamérica.

Netflix Latinoamérica dio la bienvenida a Disney Plus a través de Twitter. Algunos lo tomaron como un gesto gracioso, pero otros más como una forma curiosa de mantener contacto con su competencia.

Disney Plus no se quedó atrás y contestó de manera épica el gesto de bienvenida por parte de la plataforma de la gran N. Esto propició que las burlas hacia Amazon ya que no recibió este tipo de mensajes cuando comenzó operaciones en Latinoamérica.

Hola, @disneyplusla. ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 17, 2020

NO PUBLICAR: responder confirmando que los fans de Latinoamérica son lo mejor y de paso confesar todo nuestro amor por las historias de @netflixlat ??

*Nota: dejar de usar este recurso (por un tiempo) uD83DuDCAB — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 17, 2020

Bienvenida a memazos

De manera inmediata, usuarios de las redes sociales crearon un sinfín de memes para mofarse de lo ocurrido. Algunos iban desde memes viejos hasta nuevos que realizaron montando la imagen de las tres plataformas de streaming.

Sin duda, este hecho quedó marcado en la historia de las redes ya que dos de las grandes compañías de los últimos tiempos causaron furor entre los seguidores. Por lo que esperamos que nos sigan entreteniendo a través de sus contenidos.

Memes se burlan de Amazon Prime. Foto: Especial.