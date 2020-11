No solo es el viernes 13 estas son las supersticiones más raras del mundo: MAPA

Usualmente en México se tiene la creencia de que el viernes 13 es un día de mala suerte, superstición de la cual no se tiene claro el origen, sin embargo, se piensa que dicha creencia sobre la mala fortuna en esta fecha tiene un trasfondo religioso debido a que en la última cena asistieron 13 personas (los 12 apóstoles y Cristo) y a que presuntamente Jesús fue crucificaron al día siguiente el cual fue viernes.

Por supuesto esto no es un hecho científico pues no existen pruebas confiables que demuestre lo contrario, pero lo que sí es cierto es que durante este día a lo largo y ancho del planeta, muchas personas basan sus acciones ante la supuesta mala suerte que se manifiesta este día.

Y si pensabas que sólo los mexicanos tenemos supersticiones extrañas, déjanos decirte que estás muy equivocado, pues en diversas naciones de todo el mundo cuentan con sus propias creencias también algo ilógicas como las mexicanas.

Alemania

En Alemania no puedes felicitar a una persona antes de la fecha de su cumpleaños. Esta superstición se remonta a la creencia de que los demonios podían escuchar los buenos deseos y harían todo lo posible para que no se cumplieran.7

Gran Bretaña

Los modales sí que importan en Gran Bretaña donde se tiene la creencia de que si ves una urraca lo mejor es que la saludes con respeto pues de no hacerlo la mala suerte te perseguirá durante el resto del día. Dicha superstición se origina probablemente en el hecho de que las urracas suelen encontrarse en pares. Una sola urraca significa tristeza.

Polonia

En Polonia sí que se contempla la puntualidad pues la expresión “El tiempo es oro” en este país se entiende como: “El tiempo es vida”. Motivo por el que se tiene la creencia de que si alguien muere, debes ser enterrado antes del próximo domingo o de lo contrario, la muerte no tardará en llegar para otra persona de tu círculo.

Italia

En Italia los días de mala suerte no son los martes ni viernes 13, sino los viernes 17, por lo que se cree que ese día no debes hacer nada fuera de lo común, y muchísimo menos celebrar un evento especial y si llegas hacerlos no debes usar nada de color púrpura.

Suecia

Al salir a la calle en Suecia debes de tener mucho cuidado pues existen dos clases de tapas de alcantarilla, unas están marcadas con una “A” y otras con una “K”. Y debido a que la “A” puede representar una serie de cosas desagradables como “avbruten kärlek” (amor interrumpido) o “arbetslöshet” (desempleo), se cree que esto puede darte mala suerte por lo debes tener especial cuidado y no pisar una tapa marcada con una “espantosa” “A”.

Francia

En Francia no solo son amantes del buen pan sino que van más allá pues se considera de mala suerte poner al revés el pan sobre la mesa. También se cree que si un pájaro mira a través de tu ventana algo malo puede suceder.

Portugal

En este país europeo corres el peligro de mostrarle tu camino al diablo si caminas en reversa, una acción que se considera de mala suerte.

Turquía

En Turquía dar un cuchillo o unas tijeras de mano en mano a alguien significa que pelearas con esa persona e incluso se convertirán en enemigos, por ello debes colocar estos objetos en la mesa o en el suelo, donde pueden ser tomados sin riesgo. Algo similar sucede en México pero al pasar el salero durante una comida.

Rusia

En Rusia se dice que llevar una cubeta vacía o incluso ver a alguien llevando una es un mal presagio, dicha creencia al parecer está está relacionada con el asesinato del zar Alejandro II quien fue asesinado por un hombre que portaba un balde vacío. También se cree que las flores en números pares están asociadas a la muerte.

Brasil

En Brasil se cree de mala suerte que una cartera o un bolso toque el suelo; si alguna vez esto sucede, se piensa que perderás todas tus riquezas y serás pobre para siempre. De Igual forma al pasar por los cementerios debes hacer la señal de la cruz y evitar señalar a las estrellas salvo que quieras que te salgan verrugas en los dedos.

Japón

Contar en Japón puede ser muy peligroso debido a que el número cuatro se pronuncia [shi], lo que también puede significar muerte. En México solemos evitar y huir del número 13, pues en Japón es el 4, motivo por el cual a menudo al construir edificios se saltan del tercer al quinto piso y omiten los números de apartamento que contengan el número cuatro.

Grecia

Que no te sorprenda si en tu próximo viaje a Grecia encuentras cactus en la puerta de todas las casas; esto se debe a que siempre los ponen colocan así debido a la creencia de que da buena suerte y protegen del mal.

Rumania

Se dice que si le pegas a un animal en Rumania a la hora de tener hijos tendrás a un bebé peludo, por lo que de ser verdad o no esta superstición lo mejor es no arriesgarse y no maltratar a ningún animal.

Estados Unidos

En Estados Unidos específicamente en el estado de Texas, se tiene la superstición de creer que si una mujer cuenta 50 caballos blancos antes de dormir, se casará con el primer hombre con el que intercambie saludo de mano durante el siguiente día.

Argentina

Esta superstición es una de las más curiosas del continente americano pues se cree que si eres el séptimo hijo varón de la familia, sin que antes haya nacido una mujer, el destino de este hombre será convertirse en hombre lobo.

Ecuador

En Ecuador se tiene la creencia de que si eres soltero y vas a un restaurante y eres la última persona terminar de comer, lo más seguro es que te casarás el próximo año.

México

En varios pueblos de México se cree que si te barre los pies te casaras con un viudo o viuda. De igual forma pasar la sal de mano en mano puede “salarte” y atraer la mala suerte.

Corea del Sur

En Corea del Sur se cree que dormir con el ventilador encendido puede hacer que mueras, tal es el temor por esta superstición que los coreanos incluso se han llegado al punto en que los ventiladores son fabricados con temporizador para evitar quedarse dormidos con él encendido.

Gambia

En esta nación africana existe un museo de los cocodrilos donde hay una especie de piscina repleta de estos animales, la superstición dice que si una mujer quiere tener mayores probabilidades de embarazarse, debe tomar un baño en este lugar.

Corea del Norte

En Corea del Norte se piensa que pisar una grieta trae muy mala suerte. En algunas zonas incluso aseguran que podría provocar que se rompa la espalda de la madre de quien la pise.

Malasia

Una de las más curiosas supersticiones del mundo se ubica en Malasia, donde se cree que sentarse sobre una almohada hará que te salgan ampollas y granos en el trasero.