¿Superstición? Es por esto que el viernes 13 tiene mala fama

El rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del papa Clemente V, mandó realizar redadas para detener a los Templarios del país el viernes 13 de octubre de 1307, en plena Edad Media.

A este acontecimiento se le imputa la leyenda de los malos acontecimientos asociados con este día en el calendario.

Este agravio a los Templarios se convirtió en una gran noticia debido a las acusaciones que se les imputaron y a las torturas a las que fueron sometidos por la Santa Inquisición.

Otras versiones

Mientras que algunos historiadores afirmaron que el surgimiento de estas supersticiones es de carácter cristiano y se remonta a la última cena, que tuvo como protagonistas a 13 personas: Jesús y sus 12 discípulos. Después de esta reunión, Jesús fue crucificado un día viernes.

Como dato curioso, el viernes es del día de la semana que más veces ha coincidido con el número 13 en toda la historia con 688 veces, según el calendario gregoriano.

Muchas personas consideran este día como de mala suerte; superstición o no, lo cierto es que no existe otro día en el año que cause tanta controversia como éste.