Hombre agrede a empleado por pedirle usar cubrebocas; "soy una PANTERA, te voy a poner en tu lugar": VIDEO

Sin duda en esta cuarentena por la pandemia de coronavirus ha generado que algunas personas caigan muy fácil en la frustración y tengan momentos de ansiedad, mismas que los llevan a portarse prepotentes cuando se les pide acatar ciertas medidas básicas e indispensables de sanidad (como lo es portar cubrebocas) y así evitar contagios entre las personas cuando estamos a la calle.

En redes sociales circula un video viral, en donde un señor amenaza con golpear a un empleado de una reconocida cafetería, en Zapopan, Jalisco, todo gracias a que el empleado le pidió a este cliente que se pusiera el cubrebocas para poder atenderlo. En el video se puede apreciar como el cliente reclama al trabajador con mucho enojo pues aparentemente le faltó al respeto negándole la atención por no traer puesto el cubrebocas.

“Con tu agresividad, vamos a ser honestos, yo no soy una persona agresiva, pero a mí no me vas a tratar como cualquier persona”; le dice el sujeto mientras dos elementos de seguridad lo vigilan de cerca para que no se le vaya a golpes al empleado. A mí no te vas a poner prepotente, entiende, ubícate. ¿cuántos años tienes?; yo tengo 41, aquí te pongo en tu lugar” se escucha claramente en el video, todo esto ante la mirada atónita de los comensales y sin que el empleado dijera ni media palabra.