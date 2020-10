Chumel Torres no da una en matemáticas; lo TUNDEN en Twitter por no saber sumar

Chumel Torres fue blanco de duras críticas por parte de los internautas, luego que el youtuber afirmara que el actual presidente de México, Andrés Manuel López obrador, había conseguido 30 millones de votos, pero que al menos 97 millones de mexicanos no lo votaron.

Tras publicas sus cifras en Twitter, los usuarios de las redes sociales inmediatamente se le fueron encima al aclararle que o no sabe sumar o desconoce que en nuestro país los menores de 18 años no pueden votar.

Y esto debido a que en México existen cerca de 90 millones de personas en edad para votar, exentando a aquellos que aún no han cumplido con la mayoría de edad.

“Chumel Torres no sabe que, en México, los menores de 18 años no votan. De ese nivel son los ‘líderes de opinión’ de la oposición. Y después no se explican por qué están moralmente derrotados...", fue solo uno de las decenas de comentarios que dejaron en su publicación.

—30 millones votamos por López Obrador!!!

—97 millones no. — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 8, 2020

Chumel siempre en polémica con sus redes

No es la primera ocasión en que el youtuber y exconductor se ha visto implicado en polémicas debido a sus comentarios o cifras que comparte en sus redes sociales.

Lo menores de edad no votan ¿Cuántos son?

Si la mayoría de adultos no votaron por AMLO ¿Por qué ganó la elección?

Ganó con 53% del electorado y ahora tiene mínimo 59% de aprobación. Saque sus cuentas — Galo de Icaza (@Tecuixpo2) October 8, 2020

1. De los 89 millones que podían votar el 37 no lo hizo, unos 30 millones no votó, amlo tuvo 30 millones de votos, y los demas anaya 12, pepe 9y de ahí para abajo, utilizando su lógica nadie votó por frena, según ellos no son de ningún partido. — juan raul (@karelpo) October 9, 2020

Tras volverse viral el video de un asaltante que fue golpeado por los pasajeros de una combinación en el Estado de México, Chumel Torres emitió una serie de comentarios en donde cuestionaba los índices de delincuencia en el país.

Sus tuits detonaron la indignación de los internautas quienes consideraron al youtuber "privilegiado" y "clasista”. En aquella ocasión solo se limitó a asegurar que la precariedad económica no puede ni debe orillar a las personas a delinquir.