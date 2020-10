¿Cuánto cuestan los tacos de barbacoa en la CDMX? Este es el precio promedio en la capital

Durante este domingo en redes sociales se volvió tendencia este platillo usualmente degustado los fines de semana; dominguero por excelencia, en los miles de puestos donde se ofrece este platillo se puede apreciar a un sin número de comensales desde los que acuden con la esperanza de superar el exceso de ingesta de alcohol en una noche antes, hasta familias que aprovechan este plato para convivir en familia.

La “barbacha”, como popularmente se le conoce, es sinónimo de un método de cocción primitivo que es usado en diferentes partes del mundo, en el cual se hace un hoyo en la tierra por lo que la carne de este platillo se somete a un cocimiento bajo tierra, alimentado por el fuego de leña que se mantiene por un largo periodo gracias a las piedras volcánicas.

En México la preparación de la barbacoa es todo un ritual: todo inicia con el sacrificio del borrego, luego su carne se sala y es enterrado en hornos de ladrillo o en hornos cavados al momento, para después calentarlos con piedras volcánicas.

De orígenes prehispánicos

La barbacoa es un platillo cuyos orígenes se remontan a la cocina prehispánica, según el diccionario Gastronómico de Larousse, la barbacoa en el centro del país, se consume desde tiempos prehispánicos, encontrando sus orígenes en el pib, horno de tierra maya. Fue hasta que en el país se introdujeron animales como borregos y chivos, que se empezó a preparar la barbacoa como la conocemos hoy en día.

Este platillo se acostumbra a ser consumido los fines de semana. FOTO: ESPECIAL​​​​​

Tendencia que se antoja

Durante gran parte de este domingo, la tendencia “barbacoa” ha sido una de las más sonadas y es que con este hashtag, se han compartido imágenes del desayuno de diversos internautas, así como anécdotas de este platillo, que de verdad se antoja.

Asimismo se dió el debate de en qué estado del país se prepara la mejor, destacando los comentarios de internautas del Estado de México, CDMX y Guerrero. Pero para ese antojo que seguro ya tienes, cabe preguntarse cuánto cuesta un taco de barbacoa en México.

La carne de borrego con la que usualmente se prepara este platillo es más cara de lo que podría ser la de pollo o res, motivo por el cual los tacos de barbacoa son uno de los más caros. En promedio en tianguis, mercados, fondas y restaurantes mexicanos el taco de barbacoa ronda entre los 15 y 22 pesos, dependiendo la zona, por lo que comparación de otros antojos este si será algo más caro pero a su vez exquisito.

En la Ciudad de México se pueden encontrar desde los 15 pesos, y su costo va cambiando según la zona y llegan a alcanzar un precio de hasta 30 pesos.

Hasta ahora no hay un precio regular establecido de manera oficial por este alimento, pues no existe una regulación en la venta al público pero sin duda si es un antojo que más de uno no tardará en complacerse.