Lo que NUNCA debes decir o hacer cuando pelees con los SIGNOS ZODIACALES

Cada signo zodiacal es diferente, y todos poseen un punto débil, qué tiene que ver con su mal carácter, ya que todos pueden explotar de alguna u otra manera, pero aquí te vamos a decir cuáles son las acciones que molestan más a cada uno de los integrantes del horóscopo.

Es probable que si recién estás conociendo a una persona, no puedas saber qué tipo de acciones le pueden molestar, por eso, checa los detalles según cada Signo del Zodiaco.

Aries

A las personas de este signo no les gusta para nada que les levanten la voz durante una discusión, tampoco les gusta que les lleven de manera ofensiva la contraria.

Tauro

Ellos son el tipo de signo que se enojarán de inmediato si en medio de una discusión, no los dejas expresarse, y más aún si eres de los que no paran de decirles que no tienen la razón.

Géminis

A este signo les molesta mucho que los cataloguen como mentirosos o chismosos, y tampoco les gusta que los traten con insensibilidad e indiferencia, por tal razón debes cuidar tus palabras y el tono en el que te expresas.

Cáncer

Este signo suele ser muy pacífico y amoroso, pero ¡ojo! no les gusta para nada que invadan su espacio personal, por eso no es aconsejable que los abrumes.

Leo

Nunca contradigas a un Leo, y de ser posible trata de no llevarle la contraria de manera constante, ya que sólo conseguirás que te muestren su enorme furia, puesto que enojados suelen ser implacables.

Virgo

Cuando una persona del signo Virgo se encuentra realizando una labor sumamente importante, les agrada concentrarse bastante para que nada les salga mal, así que mientras esté concentrado nada podrá sacarlo de su objetivo, lo que quiere decir que es muy difícil hacerlos enojar.

Libra

Los pertenecientes a este signo suelen cuidar en gran forma su apariencia, física por tal razón, nunca debes decirles lo contrario para hacerlos enojar, menospreciándoles físicamente, ya que es razón para que puedan explotar.

Escorpión

A este signo, al igual que los Géminis, les choca que les digas “mentirosos”, es una forma de irte al infierno directamente, mientras estés peleando con este signo, trata de evitar a toda costa llamarlos de esta manera.

Sagitario

Si hay algo que puede hacer enojar al signo Sagitario, es que no los escuches y los dejes hablando solos, ignorándolos por completo, esto sí que lo saca de sus casillas.

Capricornio

Los del signo Capricornio, uno de los más inteligentes del Zodiaco, odian que los llamen ignorantes, tontos, mensos o cualquier apelativo que los rebaje de su capacidad intelectual.

Acuario

Acuario por su parte, son signos muy creativos y divertidos, por lo que nunca debes llamarles aburridos o tampoco decirles que no son ingeniosos, ya que eso sí les puede hacer enojar mucho.

Piscis

Los del signo Piscis son muy reservados, y muy pocas veces suelen explotar, lo que sí puede realmente hacerlos enojar es que se involucran demasiado en su vida privada.