¿Qué significa de chile, mole y pozole?, famosa frase popular mexicana

Los mexicanos tenemos infinidad de frases para expresarnos, y aunque algunas resultan confusas para los extranjeros, en México no divertimos mucho con nuestra forma de hablar. Todos hemos escuchado el clásico "De chile, mole y pozole", una frase que sin duda representa lo más rico y variado de nuestra gastronomía.

Pero a pesar de que la frase habla de comida, no se refiere del todo a este tema. Cuando alguien se expresa diciendo que hay "de chile, mole y pozole", más bien se refiere a que hay una gran variedad, que existe de todo. Este dicho se puede utilizar para cualquier situación, no importa que no se esté hablando de gastronomía.

Cada uno de estos elementos representa por si mismo una gran variedad, el chile, por ejemplo, ha sido un símbolo de la comida mexicana, la extensa diversidad lo hacen un elemento imprescindible en los platillos más representativos, como lo son el propio mole y el pozole.

Pozole y mole

Por su parte, el pozole es uno de los platillos más ricos y del cual podemos encontrar en diversas versiones, cada región tiene su forma de prepararlo, comerlo y servirlo. Tenemos el tradicional verde de Guerrero, que tradicionalmente se acompaña de chicharrón de puerco, o el rojo de jalisco, con sus tostadas y rábanos.

Hay quienes han modificado un poco la receta para hacerlo con pollo o vegetariano, acompañado de setas o flor de calabaza.

Finalmente el mole, sin duda uno de los platos insignia de México, su combinación de chiles, especies y otros ingredientes lo vuelven uno de los favoritos. Acompañado de arroz y pollo, o para preparar enmoladas, también lo podemos encontrar en versiones que llevan el nombre de los colores que viven en México.

Amarillo, naranja, negro y estilos como el almendrado o con chocolate, hacen del mole el plato mexicano por excelencia, como las frases con las que los habitantes de este país se dan a conocer por el mundo.

Ahora ya lo sabes, cuando escuches que hay "De chile, mole y pozole" seguramente será un mexicano refiriéndose a que hay de todo.