¿Por qué mi PERRO no obedece cuando le hablo por su nombre?

Seguramente has intentado entrenar a tu mascota y has fallado en el intento, uno de los ejercicios básicos es la obediencia, sobre todo cuando debes enseñar a tu perro a venir cuando le llamas por su nombre.

Sin embargo, no siempre aprenden rápidamente, y aunque este tipo de práctica es imprescindible para la buena comunicación y convivencia entre ambos, debes saber que si deseas lograrlo, debes practicar de manera constante.

¿Por qué mi perro me ignora?

Muchas personas se preguntan porque sus perros los ignoran, es más, ni siquiera voltean a ver cuando los llamas por su nombre. Esto se debe a un error muy básico: incluyes una palabra que no debes decir cuando le llamas y esa es “VEN”, por lo que tu perro no asocia su nombre con esta palabra previa. Al igual que cualquier persona, los perros necesitan familiarizarse y aprender a reconocer su nombre para poder prestar atención cuando se les habla.

Si comúnmente regañas a tu perro cuando lo regañas por su conducta inapropiada, el can estará asociando dicho término con castigo o enojo, por lo que es muy probable que no venga por su propia voluntad cuando lo llamas para otra cosa distinta a reprenderlo. Por ello es crucial no mencionar su nombre cuando se le está regañando por un mal comportamiento.

¿Por qué mi perro no obedece en la calle?

Algunas veces tu perro sí obedece en tu casa, pero no lo hace en la calle. Existen muchas razones para explicar este comportamiento, una de ellas es la socialización pobre o nula, lo que pasa es que el perro no ha aprendido a relacionarse con estímulos e individuos que no forman parte de su entorno común: extraños, otros perros, la calle en sí misma, entonces no obedecer a cuando ve a otros perros o visita ciertos lugares, ante la falta de socialización, pero también puede deberse a que tenga miedo ante ciertos estímulos ajenos.

Los perros hiperactivos también dejan de obedecer, principalmente cuando van a la calle, o aquellos que están sobreexcitados, por falta de actividad diaria, por lo que es muy difícil que un perro logre concentrarse a tu llamado, ya que únicamente obedecerá a su instinto que será el salir disparado a correr.

¿Cómo conseguir que mi perro me obedezca?

Si el perro tiene bien trabajada la orden de venir, es cierto que puede distraerse ante estímulos y entornos nuevos, lo que representa un riesgo para su seguridad, por ello es importante habituar lo a estos estímulos desconocidos, y reforzar el aprendizaje.

Debes de practicar mucho con él, de preferencia cuando es muy cachorro, aunque no por eso descartamos que un perro grande logré entender dichas órdenes, aunque no esté en sus primeros meses de vida. Si el perro no responde positivamente, lo más probable es que no estés trabajando lo suficiente para adiestrarlo.

Trucos para que tu perro OBEDEZCA

Los trucos ideales para poder ayudar a que tu perro logre obedecer a tu llamado consisten en algo muy básico: Escoger un nombre ideal para tu perro. Ello implica no elegir palabras comunes y que utilizamos de manera habitual para bautizarlo, ejemplo de ello es “Mañana”, “Día”, “Noche”, “ Solovino”, por decir algunos ejemplos.

Tampoco es recomendable elegir nombres muy largos o difíciles de pronunciar. Si vas a elegir una palabra para llamarlo, procura utilizar siempre la misma, un tip es que sea una palabra corta que facilite la comprensión del perro cuando se la pronuncias.

Finalmente, un consejo básico consta en utilizar premios, mismos que serán un refuerzo positivo cuando haga las cosas bien, si tu perro entiende la orden, lo ideal es ofrecerle una recompensa cada vez que haga algo exitoso, para que él sepa que cada que lo llamas, obtendrá un premio, por lo que procurará entonces hacerlo continuamente.