Propuesta de matrimonio en Canal 11 no fue en vivo; así lo planeó el novio

Ayer por la noche una propuesta de matrimonio se volvió viral en las redes, durante la emisión de Once Noticias, la conductora Carla Contreras fue sorprendida por su novio, quien planeó todo para sorprender a su ahora prometida. Pero lo que muchos no saben es que esto no sucedió en vivo.

De acuerdo con lo que la protagonista de esta historia contó para Animal.mx, todo inició cuando ella terminó su jornada de trabajo y había grabado algunas notas para el noticiero de Canal Once que se transmite a la medianoche. El cuál no es el mismo que ella conduce.

Al estar en los camerinos, uno de sus compañeros le pidió volver al estudio, con la intención de hacer algunas correcciones de lo que anteriormente habían grabado.

"Aún no sé bien cómo ocurrió, pero aceptaron ser cómplices", explicó Carla Contreras. Foto: Especial

Carla explicó que ese tipo de cambios de último momento no son comunes, pero finalmente es su trabajo y regresó para hacerlo. Agregó que debido a que todo fue muy rápido no le dio tiempo de revisar el texto.

Cuando comenzó a leer el teleprompter no sospechaba nada, pero comenzó a familiarizarse con la historia, “fue inevitable sentir un nudo en la garganta y muchos muchos nervios porque ese texto describía a la perfección parte de mi historia”.

Su novio lo planeó con la producción

Carla Contreras comentó que algunos días antes, su novio le pidió ayuda a sus compañeros de producción para darle una sorpresa.