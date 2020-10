Conductora del Once conmueve al recibir propuesta de matrimonio

¡Si no me vas a pedir matrimonio así, no me pidas nada! Para todos aquellos que buscan dar el gran paso de sus vidas, podrás tomar en cuenta que este hombre superó cualquiera de las realizadas antes, pues tuvo una adorable propuesta, ya que lo hizo en vivo a su novia conductora del noticiero del canal Once.

Rápidamente se hizo viral en las redes sociales un video en el que se puede ver cómo un hombre se arrodilló frente a su novia en plena transmisión.

Así fue la propuesta

Durante la emisión de Once Noticias, la conductora Carla Contreras fue sorprendida por su novio, quien le hizo la linda propuesta.

“En información de último momento, sin duda este 2020 ha sido un año muy especial, no solo por la pandemia de covid-19. Sino porque para algunas personas ha representado el mejor año de sus vidas. Sus sueños se han vuelto realidad…”, comentó la conductora mientras leía una nota del día.





“No cabe duda que las cosas buenas nunca vienen solas, un nuevo capítulo de esta increíble historia de amor está por escribirse… Veamos de qué se trata”, comentó Carla Contreras cuando en la pantalla se desplegó una imagen con la propuesta.

Entre lágrimas y totalmente conmovida, la conductora recibió a su novio, quien se arrodilló frente a ella y le dijo “¿Quieres estar conmigo toda la vida?”.

Once TV aclara que video no se transmitió en noticiario

·

El pasado martes 13 de octubre de 2020, al terminar la transmisión del Noticiario Nocturno, se presentó en el estudio el novio de la conductora Carla Contreras, con el propósito de proponerle matrimonio.

La persona responsable de la producción del Noticiario Nocturno, María Patricia Benítez Mejía, tomó la decisión de grabar este evento, sin que saliera al aire, como un recuerdo para la conductora y le entregó el video al finalizar la petición de matrimonio.

Esa misma noche, la conductora Carla Contreras García subió el video a su cuenta de Facebook y lo compartió en un chat familiar. Uno de los integrantes de ese chat lo subió a su cuenta de Twitter y se volvió viral.

Esto ha generado una serie de afirmaciones que no corresponden a la realidad, pues la verdad es que la grabación no se realizó durante el Noticiario, sino que se hizo al concluir la transmisión al aire, por lo que en ningún momento lo vieron en pantalla nuestros televidentes.

Ya se llevó a cabo la amonestación privada a la persona responsable de la producción por haber grabado este momento personal de la conductora y está en proceso una investigación para aplicar las sanciones que correspondan.