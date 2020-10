Impulsan el talento, C&A México celebra 21 años

Artistas y diseñadores de varias ramas forman parte del proyecto #TalentoMX, una plataforma de C&A México que, desde hace varios años, impulsa la creatividad del talento mexicano.

Las prendas de la colección Talento C&A MX son piezas de arte en sí mismas, producto de la colaboración y el ingenio de todas y todos los que formaron parte de ella.

“El talento mexicano no sólo es importante para esta colección, al ser un valor de nuestra marca se vuelve necesario hacerlo parte de cada una de nuestras iniciativas”, mencionó Marcos Guerrero, CMO en C&A México.

Dentro de la línea, creada también para celebrar el 21 aniversario desde la llegada de la firma a México, hay denim y colores cálidos que son los dos ejes temáticos que marcan la entrada del otoño. A través de camisas, blusas, playeras, chamarras y jeans estas talentosas creadoras junto con el equipo de diseño de C&A, buscan reactivar la economía nacional por medio del arte.

PRISCILA G. URREA

Priscila González (PRIX), tomó como inspiración el desierto mexicano, su vegetación y sus colores. Adaptación al cambio, resiliencia y supervivencia, son símiles que encontramos entre su obra y la vida misma en estos tiempos que atravesamos.

"Antes de mi participación en esta increíble colección con C&A, había realizado un viaje a Cabo Pulmo, BCS, donde interactué profundamente con el desierto mexicano. Me atrevo a decir que este viaje fue mi más grande inspiración para esta colección", relató la artista.

"El color del paisaje lo encuentro tan parecido a la temperatura del ambiente que sólo con cerrar los ojos y acordarme de los grados a los que estaba en ese momento pude escoger la paleta de color con mucha facilidad: colores cálidos y secos", señaló.

Para ella ver, su obra en una prenda de vestir es la "vinculación entre el cuerpo y el entorno".

"A lo largo de mi vida me he identificado con usar prendas que reflejen la naturaleza, y por lo mismo me llena de satisfacción, emoción, alegría y responsabilidad haber tenido la posibilidad de plasmar en esta colección mi percepción del desierto mexicano, de mostrar con mis trazos un cachito de nuestro México. Siendo C&A una marca con alcance nacional, me ilusiona que muchos mexicanos se lleven consigo una prenda con mi arte, con mi expresión del desierto mexicano y con la energía positiva, el amor y dedicación con la que plasmé cada uno de mis lienzos".

TANA GAXIOLA

Tana Gaxiola es un espíritu libre que toma la energía de los elementos que la rodean, y la convierte en trazos llenos de color y movimiento.

El calor del desierto, el gris de la noche y la fauna que lo habita son los ejes rectores de su propuesta para esta colección. "Para mí todo lo que tenga que ver con naturaleza es una buena excusa que me invita a transformar esa vida hacia mi propia naturaleza para seguir explorando, descubriendo y así continuar dándole vida", describió.

"Para esta colección conté con el apoyo de una gran amiga que justo se fue a pasar la cuarentena al desierto en SLP. Ella diariamente salía a caminar para captar en foto lo que era ese lugar. Texturas, colores, ritmos, formas, etc. También vi varios videos y documentales sobre el desierto de México porque me interesa que mi pintura pueda sentirse en movimiento y poder captar la esencia del entorno, del lugar, su fuerza, vibraciones, movimientos y energía".

"Las tonalidades se adecuaron a la percepción que deseaba generar y comunicar", define sobre las formas y colores elegidos. "En mi primer lienzo, quise percibir la luz del día, la fuerza del calor, la calidez, energía y salvajismo natural y todo me sugería el color amarillo como base principal, a partir de ahí todo lo demás se va construyendo armónicamente".

"Para mí todos tenemos talentos, y creo que es una gran responsabilidad de cada uno atreverse a explorar, descubrirlos, realizarlos y compartirse con el mundo" agregó.