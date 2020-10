Emma Coronel: De reina de belleza a influencer; así ha ganado FAMA la mujer de "El Chapo Guzmán"

Emma Coronel nació en California, Estados Unidos, es hija de padres mexicanos y su infancia y gran parte de su vida ha vivido en México, justo en este país fue en donde conoció y se enamoró del padre de sus hijas, el narcotraficante Joaquín “El Chapo Guzmán”.

La fama y popularidad que Emma ha adquirido a través de los años la ha llevado a convertirse en figura de un reality show, así como recientemente aparecer en una de las revistas sociales más famosas.

Emma vivió una vida “normal” como cualquier adolescente hasta que cumplió 17 años y se coronó como reina del Festival del Café y la Guayaba, en su pueblo de Canelas, fue ahí cuando atrapó la atención de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”.

Aunque su familia tenía nexos con el capo sinaloense Emma aún no se ligaba al mundo de las drogas, sin embargo, el capo siempre le inspiró mucha confianza, pero no fue hasta que cumplió su mayoría de edad que Coronel Aispuro contrajo matrimonio con “El Chapo”.

“(Risa nerviosa)¿Cómo me conquistó?, varias ocasiones iba a la casa, yo digo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme, no me llevo las grandes cosas ni los grandes regalos, él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar…” dijo Emma para Telemundo