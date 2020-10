¡Unas piernas de récord mundial! Adolescente de Texas rompe dos récords por sus largas extremidades

A sus 17 años y con sus más de dos metros de altura, la adolescente texana, Maci Currin, ha logrado escribir su nombre en el libro de Récords Mundiales Guinness 2021, por ser la mujer y adolescente con las piernas más largas del mundo.

El tamaño de sus piernas, según Guinness, es de más de 134, 652 centímetros de largo, en su extremidad izquierda, mientras que su pierna derecha es un poco más corta, con 134, 29 centímetros.

A post shared by ud835ude7cud835ude8aud835ude8cud835ude92 ud835ude8cud835ude9eud835ude9bud835ude9bud835ude92ud835ude97 (@_maci.currin_) on Mar 18, 2020 at 2:23pm PDT

Tal es el tamaño de sus extremidades que sus piernas representan el 60% de su altura total, logrando entrar al nuevo libro de Guinness World Records 2021 después de que se confirmara que es la mujer que tiene las piernas más largas del mundo y las piernas más largas en una adolescente, es decir, logró dos récords.

“Cuando estaba en preescolar me di cuenta de que era más alta que todos mis compañeros del salón, entonces enseguida me di cuenta de yo era distinta a los demás. En verdad no crecí de repente, en un año mi altura incrementaba entre cuatro y cinco pulgadas, así que de alguna manera me hacía más alta siempre”, expresó la joven a medios locales.