Niña pide un millón de comentarios en Facebook para que la dejen adoptar GATITOS, ¿lo logró?

Las redes sociales tienen un gran poder de unión entre los internautas, así lo demostró una niña que necesitaba llegar a la meta de un millón de comentarios en Facebook para que su mamá la dejara adoptar tres gatitos.

En las redes sociales las mascotas y el rescate de animales se han convertido en el tema favorito de los internautas, quienes esta vez ayudaron a una niña para que pudiera darle un hogar a tres indefensos gatitos.

El pasado 8 de octubre la pequeña Ahilyn Castro compartió en su cuenta de Facebook una fotografía de los gatitos que quería adoptar, pero para lograrlo su mamá le había puesto como condición que lograra un millón de comentarios y 2 mil reacciones.

“Hice un trato con mi mamá y me dijo que me dejaba quedarme con los tres gatitos si la publicación llega a un millón de comentarios y dos millones de reacciones. Me ayudan, por favor", escribió la niña.