¿Puedo ganar dinero jugando videojuegos? Esto dice un experto

Desde la aparición de la primera consola de videojuegos, allá a principios de la década de los 80, hasta nuestros días, esta industria ha evolucionado a pasos agigantados en todo el mundo, y México no es la excepción.

De hecho, a nivel mundial hay miles de personas de todas las edades que han hecho de la práctica de los videojuegos una verdadera carrera. Incluso hay eventos en los que la gente se reúne para ver jugar a los profesionales de la misma forma que lo hace con cualquier otro evento deportivo. Pero, ¿se puede vivir de jugar?

“Esto es como el fútbol: hay juegos que son muy populares, como lo puede ser League of Legends, que es como si fuera el fútbol a nivel mundial, donde hay jugadores en México que ganan muchísimo dinero por mes como profesionales, y hay juegos más pequeños, como si estuviéramos hablando de atletismo, natación o voleibol que, dependiendo de cada mercado, tiene sus valores en cuanto a salarios y demás.

“México tiene más de 70 millones de personas en su población que se consideran gamers y mueve más de un billón de dólares al año, entonces vemos ahí un gran crecimiento en toda esta profesionalización y en todo lo que va a seguir generando el negocio a través de los eSports y del gaming en el país”, señala Juan Diego García Squetino, director de Gamergy, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

¿Qué son los eSports y el gaming?

Es muy probable que, aunque no lo sepas, formes parte de este mundo pues, de acuerdo con el experto, basta con que juegues ocasionalmente algún videojuego, ya sea en el celular, la tablet o alguna consola, para considerarte un gamer amateur.

“Los eSports o el gaming son parte de una industria cien por ciento digital, estamos hablando de juegos de PC, de consola, de mobile, simuladores de Fórmula 1 o de automovilismo, son parte de los distintos dispositivos con los cuales la audiencia juega y partiendo de ese juego es donde se van creando las comunidades.

Ciertos eventos pueden reunir a miles de personas para ver jugar a los profesionales. Foto: X / Gamergy

“Estas comunidades pueden ser de juego profesional, en donde hay muchas ligas profesionales, como si estuviéramos hablando de una liga de futbol, en donde hay jugadores que ganan dinero, donde hay patrocinios, derechos, etcétera”, señala García Squetino.

En el caso de los jugadores amateur, son aquellos que se reúnen para jugar con amigos, ya sea en línea o de forma física, y también lo pueden hacer en los distintos dispositivos con títulos disponibles.

Los eSports pueden ser practicados por gente de cualquier edad, sexo y condición física. Foto: X / Gamergy

“Lo que pasa con los eSports y el gaming es que no hay diferenciación de sexo ni de edad, es un mercado que cualquiera le puede dar en cualquier momento, dependiendo también a lo que quiera jugar y a lo que quiera empezar a practicar, así que ese es un gran punto.

“Es una industria que va a marcar el entretenimiento en cuanto a consumo en México y en toda la región, porque ya lo viene haciendo, y también hay un gran desarrollo de esto en las universidades”, explica el experto.

¿Cuánto dinero puede ganar un gamer?

Esta industria, para la que el experto ve expectativas de crecimiento sostenido por lo menos durante unos 15 años, es una de las más atractivas en la actualidad. De hecho, genera más ganancias que otras industrias tradicionales del entretenimiento.

“Existen chicos que ganan muchísimo dinero por jugar en diferentes equipos de diferentes videojuegos. Hay competencias en equipo, competencias individuales, juegos de PC, juegos de consolas, y mucho, mucho hoy se da por el profesionalismo, pero no solamente se da con los chicos que juegan.

Los jugadores profesionales pueden generar millones de pesos. Foto: X / Gamergy

“Es una industria tan grande que puedes ser un desarrollador de videojuegos, editor de música, marketing, prensa, comunicación, la industria ha crecido tanto que no solamente cuando se habla de gaming se habla de alguien jugando, sino de todo un ecosistema que es parte de una industria que hoy es más grande que el cine y la música juntos”, detalla.

De hecho, algunas universidades en el país ya tienen equipos de eSports en donde becan a jóvenes con gran capacidad para este tipo de actividad como si se tratase de jugadores de futbol americano, basquetbol o cualquier otro deporte tradicional.

¿Qué necesito para ser un gamer profesional?

Para el director de Gamergy, considerado el encuentro de gaming más grande del mundo y cuya tercera edición en el país se celebrará del 23 al 25 de junio en Expo Santa Fe, un jugador profesional de videojuegos no solo debe ser un as en la consola, también debe tener un buen fondo físico y psicológico.

“Si uno se quiere dedicar a la élite, al profesionalismo de los eSports, tiene que tener una buena preparación física, una buena alimentación, buenos aspectos psicológicos, porque si no, no puedes soportar tanta presión como lo haría un deportista tradicional.

“Lo que fomentamos es el buen uso, las buenas prácticas, y no los excesos en cuanto a tiempos de juego, a estar tanto tiempo también frente a la computadora o cualquier dispositivo, porque tampoco sucede en el deporte tradicional, y acá te doy mi ejemplo: yo cuando estaba en mi pueblo, en Argentina, no estaba 10 horas jugando al básquetbol en el club, porque mi papá a la segunda hora me agarraba y me decía 'ponte a estudiar'”, concluye García Squetino.