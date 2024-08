WhatsApp: está es la lista de palabras PROHIBIDAS en la app

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en México y en el mundo, a pesar de tener competencia como Telegram, la verdad es que hoy por hoy no hay aplicación que pueda competir con el nivel de cosas que hace esta aplicación, por lo que sus dueños han mantenido las leyes de conducta fuertes.

Meta quien es dueña de Facebook, Messenger, Instagram y claro WhatsApp, siempre ha luchado porque sus plataformas sean sanas y libres de abusos, por lo que Mark Zuckerberg ha implementado estrictas reglas para quienes usan WhatsApp y sus aplicaciones hermanas, por lo que te decidimos cómo no caer en una penalización.

Sigue leyendo:

Así puedes activar la función de "Orgullo y Prejuicio" en WhatsApp y tener tu app muy romántica

¿Cómo activar el “modo Deadpool” en WhatsApp?

La plataforma busca regular el mal uso de sus chats/Créditos: Freepik

¿Qué palabras están prohibidas en WhatsApp?

Hay que destacar que, a pesar de ser una app gratuita, WhatsApp puede prohibir el uso de ciertos comportamientos en sus aplicaciones, pues eso viene estipulado en sus “condiciones de servicio” que aceptas al descargar la aplicación y que muchas personas realmente no leen con cuidado.

Pues la intención de WhatsApp es reducir a nada las malas prácticas de su plataforma, por lo que hay ciertas situaciones en las que una palabra estará bloqueada en la famosa aplicación de mensajería, por lo que si te detectan usándolas, seguro que te bloquearán la cuenta.

Asi puedes evitar un bloqueo por el mal uso de tu cuenta/Créditos: Freepik

Pues entre ellas están prohibidas las palabras “pornografía”, “pedofilia” así como los términos que te imagines, por lo que no puedes hacer mensajes tampoco de odio, difamatorias, amenazantes, obscenas, intimidantes o más que atenten en contra de un tercero, por lo que si las usas tu cuenta será bloqueda.

Si bien, pueden ser usados en contextos de broma, WhatsApp no distingue esos casos, por lo que si los usas, aunque sea por broma, el sistema te bloqueará la cuenta y no te permitirá hacer uso de los chats, por lo que evidentemente no podrías mandar mensajes nuevamente.

EL mal uso de WhatsApp esta oenado con la eliminación de tu cuenta/Créditos: Freepik

Si caes en este aspecto por un error, tienes que saber que los bloqueos suelen ser temporales si es que no hiciste algo aún más grave de lo que pensamos, por lo que tendrás que esperar un tiempo hasta que puedas volver a usar la aplicación con normalidad, pero no uses estas palabras.