¿Vida en Marte? Científicos descubren que podría haber agua líquida en las profundidades marcianas

Científicos de la NASA aseguran que podría haber grandes cantidades de agua atrapadas en la corteza del planeta Marte, lo que reaviva esperanzas sobre la posibilidad de que haya vida en el planeta rojo, el más cercano a la Tierra.

De acuerdo con los científicos, hace miles de millones de años Marte tenía lagos y ríos, e incluso océanos, pero al perder su atmósfera habría perdido el agua en el espacio, por lo que únicamente quedan vestigios congelados en los polos. Sin embargo, aún podría haber agua en las profundidad de la corteza.

Llegaron a esta conclusión tras realizar la medición de sismos

El planeta rojo tuvo ríos, lagos y océanos hace miles de millones de años. Foto: AP

Un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences señala que la velocidad de las ondas sísmicas (creadas por terremotos en Marte e impactos de meteoritos) cambia con la profundidad dentro de la corteza del planeta rojo, lo que se explicaría por la presencia de agua en las rocas, debido a que el agua se habría infiltrado en ellas, tal como ocurre en la tierra.

El estudio también señala la posibilidad de que esto pudiera sugerir la existencia de vida en ese planeta.

“La presencia de agua no significa que haya vida, pero se cree que el agua es un ingrediente importante para la vida (...) Sabemos que puede existir vida en las profundidades del subsuelo de la Tierra, donde hay agua. La corteza media de Marte al menos contiene un ingrediente clave para la habitabilidad y la vida tal como la conocemos”, señalaron los autores del estudio.

¿Cómo recabaron los datos para el estudio?

La misión Mars InSight recabó datos durante cuatro años. Foto: AP

El hallazgo procede de un nuevo análisis de los datos del Mars Insight Lander de la NASA, que aterrizó en el planeta en 2018.

La misión científica del Insight finalizó en diciembre de 2022, después de permanecer escuchando "el pulso de Marte" durante cuatro años, tiempo en el que registró un total de mil 319 sismos, de los cuales al medir su velocidad se determinó la posibilidad de que haya agua.

Los científicos advierten las dificultades de excavar en el planeta rojo para comprobar la hipótesis, pero da indicios para continuar las investigaciones y tal vez realizar esta actividad en el futuro.