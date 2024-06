El nuevo juego de "The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom" de Nintendo: todo lo que se sabe

Nintendo es una de las empresas líderes en la industria de los videojuegos, reconocida mundialmente por crear algunas de las franquicias más icónicas y populares en la historia de los videojuegos. Fue fundada en 1889 en Kioto, Japón, inicialmente como fabricante de naipes, pero eventualmente se diversificó en varios negocios, incluyendo juguetes y videojuegos.

En el ámbito de los videojuegos, Nintendo ha creado personajes legendarios como Mario, Link de la serie "The Legend of Zelda", Samus Aran de "Metroid", entre otros. Ha desarrollado consolas que han marcado época, como la Nintendo Entertainment System (NES), la Super Nintendo Entertainment System (SNES), la Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Wii U y más recientemente la Nintendo Switch, que ha sido un gran éxito desde su lanzamiento en 2017.

En la última transmisión de Nintendo Direct, se presentaron varios anuncios emocionantes para los jugadores de Nintendo. Se destacaron juegos como la próxima entrega de la saga de Mario Bros, que promete nuevas mecánicas y un vasto mundo nuevo.

También se anunciaron remakes de clásicos como "Chrono Cross" y "Mother 3", así como expansiones para títulos populares como "Animal Crossing: New Horizons" y "Splatoon 3". Además, se revelaron nuevos personajes para "Super Smash Bros. Ultimate" y fechas de lanzamiento para varios juegos esperados.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ¿De qué trata el nuevo videojuego de Nintendo?

Pero una de las mayores apuestas, como siempre lo hace la empresa del plomero bigotón, es la nueva entrega de la saga The Legend of Zelda, la tuvo como últimos juegos Breath oh the Wild y su continuación Tears of the Kingdoom, que exploraban el mundo abierto de Hyrule con un mundo abierto e infinitas posibilidades para que nuestro héroe Link salvará al reino y la princesa Zelda.

Pero en esta nueva y emocionante aventura, se cambian por completo los roles de héroe y personaje cautivo, pues en esta ocasión será la descendiente de la Diosa Hylia, Zelda, portadora del poder para acabar con las fuerzas oscuras, la que rescate a nuestro héroe de traje color verde.

Se invierten los papales de Zelda y Link para salvar a Hyrule Créditos: Especial

El nuevo juego The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sigue el mismo tipo de animación y gráficos que tuvo The Legend of Zelda: Link's Awakening, pero con la opción de un mundo más abierto y con posibilidades infinitas para superar los diferentes niveles y jefes.

Zelda, tendrá la ayuda de un hada llamada Tri, que entrega a la princesa un cetro mágico capaz de copiar todo tipo de objetos y monstruos, el cual deberá emplear para rescatar a Link y al pueblo de Hyrule de los abismos creados por Ganondorf.

¿Cuándo sale a la venta The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom?

Mira el trailer completo del nuevo juego The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, que saldrá a la venta el 26 de septiembre de 2024 para la consola Nintendo Switch.

