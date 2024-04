¿Fan de Kirby? Así puedes conseguir está increíble colección de ropa

Kirby está cumpliendo 32 años desde su primera aparición en la famosa consola de videojuegos de Nintendo, por lo que además de ser uno de los personajes más icónicos en la historia de los videojuegos, ha marcado la infancia de muchos de sus seguidores a lo largo del mundo.

Por lo que, si eres fan, pero no has conseguido mercancía del famoso Kirby, te dejamos esta recomendación que no dudamos que será una de tus favoritas, así que prepárate y corre a tu Cuidado con el perro más cercano, pues disfrutarás de su nueva colaboración con Kirby en sus mejores prendas.

Sigue leyendo:

Julio César Chávez se molesta al ser cuestionado sobre la salud de su hijo

Cynthia Rodríguez nos enseña cómo usar el color negro para lucir radiantes este fin de semana

Así cuidan de los lomitos en Cuidado con el Perro/Créditos: Especial

Así puedes conseguir, esta increíble colección de ropa con Kirby

Cuidado con el perro es una de las tiendas más baratas de ropa comercial en el mercado, además de ser famosos por permitir a sus “embajadores” los lomitos poder pasar el calor dentro de sus tiendas, siempre están en la vanguardia de conseguir una buena colaboración que le guste a los jóvenes.

Playera de Kirby/Créditos: Cuidado con el Perro

Ahora con Kirby uno de los memes y personajes más queridos de los últimos años, han lanzado 3 playeras y más por confirmar para que te puedas llevar y decirle al mundo que eres el más fan de Kirby, todas cuestan 229 pesos, muy baratos si las comparamos con otras marcas, por lo que deben ser tuyas si o sí.

Más playeras de Kirby/Créditos: Cuidado con el Perro

¿Quién es Kirby?

Kirby es el protagonista de la serie de videojuegos del mismo nombre, creado por Masahiro Sakurai en 1992, siendo uno de los personajes más conocidos de Nintendo, pues gracias al Game Boy este sería uno de los embajadores de la diversión en Japón, con más de 20 títulos a su espalda, este personaje ha sido protagonistas de los mejores memes de la “chaviza”.