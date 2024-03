Compré la mini lavadora de Temu y esto fue lo que pasó

Hace unas semanas compré la minilavadora de Temu y luego de haberla usado puedo decir que fue una compra viral en la que me dejé llevar por los videos de TikTok. Primero, tengo que aceptar que el producto llegó con rapidez e incluso, antes de lo que esperaba, pues sólo tardó una semana en arribar a mi casa y primero que el resto de las cosas que compré.

La primera impresión de la mini lavadora fue que es idéntica a la de las fotos y los videos, con una textura bonita y un color aesthetic. Sobre el tamaño, sí es como de una cubeta pequeña, tal y como lo describe los vendedores. También es fácil de armar y sí es plegable, lo que ahorra espacio cuando la guardas.

¿Cuántas prendas puedes lavar en la mini lavadora de Temu?

La mini lavadora de Temu puede llenarse con poco menos de un litro y medio de agua, por lo que les recomiendo meter sólo unas tres prendas pequeñas, como trapos, calcetas o ropa interior. Sí es una mini lavadora para echar ese tipo de ropa porque si pones una blusa y algo más, se llena.

Las primeras prendas que eché se lavaron bastante bien, el agua salió un poco sucia y como anuncian, la llave que tiene para darle salida es útil para que la saques y en mi caso, la juntes para echarla al baño o para lavar el patio. En los comerciales vi que tiraban el agua que utilizaron para lavar, lo que me parece un desperdicio.

En los videos que vi, y que me impulsaron a comprar la mini lavadora, decían que se incluía una canastilla para el centrifugado pero a mí sólo me llegaron una especie de rejillas sueltas que no pude armar para que se secaran las prendas correctamente.

Sin embargo, el verdadero problema fue que los botones de mi minilavadora son difíciles de activar e incluso, me ha pasado que no puedo utilizarlos, tengo que desconectar y volver a conectar para que "reaccionen", así como presionarlos bastante fuerte y en la última ocasión, de plano no pude hacerlo. Por lo tanto, tendría que calificar mi minilavadora con un 7.