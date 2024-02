Peso Pluma, Los Tucanes de Tijuana y U2 suenan en el playlist… ¡de Lionel Messi!

Con una lista de 60 canciones en donde destacan intérpretes mexicanos como Peso Pluma, Carin León o Los Tucanes de Tijuana, Lionel Messi se concentra antes del inicio de sus partidos de futbol.

Recientemente, Apple Music compartió una lista curada por el astro argentino del Inter de Miami, en la cual se pueden reconocer sus eclécticos gustos en términos musicales, los cuales van del rock al pop, pasando por los corridos tumbados.

Sigue leyendo:

¿Dónde puedo ver la repetición de Usher en el medio tiempo del Super Bowl LVIII si me lo perdí?

¿Por qué Kanye West es tendencia y qué sucedió con su álbum "Vultures"?

Green Day lanza su nuevo álbum ‘Saviors’ y demuestra que el punk sigue vivo

“Hasta donde puedo recordar, la música ha sido una parte importante de mi vida, especialmente en los días de juego. La música me ayuda a calmar mi mente, me relaja y me tranquiliza”, señaló Messi en la introducción de la lista.

Con una duración de 3 horas y media, la lista del camisa 10 de la selección argentina está disponible para los suscriptores del servicio musical de Apple, quienes ahora pueden concentrarse como su deportista favorito.

De “La Chona” a “Highway to hell”

Aunque la lista de canciones de Lionel Andrés Messi es variada, los artistas latinos dominan en las sugerencias. Temas de Juanes, Bad Bunny, Maluma, Celia Cruz y Rosalía, además de mezclas del argentino Bizarrap, forman parte de la selección.

Buena parte de las canciones de la lista corresponden a nuevas estrellas mexicanas, tales como Peso Pluma, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Carin León o Los Tucanes de Tijuana, cuyo clásico “La Chona” pone a bailar al astro argentino.

La playlist de Messi se encuentra en la versión norteamericana de la plataforma. Foto: Especial

En su selección hay espacio para clásicos de otros ritmos, como la célebre “Highway to Hell”, de AC/DC, “Viva la vida”, de Coldplay y “Don’t stop the music”, de la barbadense Rihanna, entre otros.