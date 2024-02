¿Dónde puedo ver la repetición de Usher en el medio tiempo del Super Bowl LVIII si me lo perdí?

Usher se presentó en el medio tiempo del Super Bowl LVIII, y tuvo invitados de lujo, utilizó atuendos realmente atrevidos, y cantó solamente sus más grandes hits, dejando uno de los espectáculos más vistosos de los últimos tiempos, visto por millones de personas en todo el mundo.

Entre los nombres que se pudieron ver esta noche sobre la tarima están Ludacris, Alicia Keys (la más esperada), Will I.AM, H.E.R en las guitarras, y Lil Jon en el micrófono, quienes interpretaron varios de los más grandes hits del cantante norteamericano, por ejemplo, Caught Up, U don't have to call, Superstar, Love in this Club, entre otros.

Crédito: AP Photo

¿Dónde puedo ver de nuevo el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVIII?

El video se podrá revivir a través de las redes sociales de la NFL, tanto en YouTube, como en Facebook y en Twitter; aproximadamente un par de horas después lo cuelgan para que todo el público pueda verlo, en caso de que lo hayas perdido porque tuviste una emergencia.

También puedes revivir algunos de los más recientes espectáculos como el de Rihanna en el 2023, también el de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent en el año 2022, o el de The Weekend en el 2021, además del de las cantantes Shakira y Jennifer Lopez en el año 2020.

Captura de pantalla YouTube

Como el show anterior, se trata de un espectáculo presentado por Apple Music, que se ocupará de los próximos espectáculos, luego de que Pepsi lo hiciera desde hace más de 10 años. El cambio se ha visto principalmente en la forma como se ha promocionado el espectáculo a través de diversos medios, en las calles, en la tv, y en las redes sociales.

