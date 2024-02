Como cada año, este domingo 11 de febrero, una de las partes más esperadas del Super Bowl LVIII es el show de medio tiempo. En esta ocasión quien se apoderó del escenario fue el cantante y compositor Usher, quien a lo largo de su presentación interpretó temas como "I don't have to call" y "Love in this club".

Estas fueron todas las canciones que tocó Usher en el Super Bowl LVIII

Usher compartió el escenario con artistas como Alicia Keys Créditos: Especial.

Durante el medio tiempo de Super Bowl, Usher Raymond IV, mejor conocido como Usher, estuvo acompañado de grandes artistas como Alicia Keys y Will.i.am y cantó algunos de sus más famosos temas como: