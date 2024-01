Green Day lanza su nuevo álbum ‘Saviors’ y demuestra que el punk sigue vivo

La banda de punk más grande del mundo volvió para demostrar que realmente nunca se fueron y que el punk, ese género más que recalcitrante y necesario, tampoco se ha muerto.

Pues incluso con una gira por delante y a la espera de que anuncien sus fechas en México y Latinoamérica, y cruzando los dedos para que no cancelen como Paramore, este nuevo disco nos recuerda a American Idiot y Dookie, pero mejorados.

Saviors el nuevo disco de Green Day

Con un regreso a sus entrañas, Billie Joe, Mike Dirnt y Tré Cool, demuestran que pueden seguir rockeando, punkeando y hasta coquetteando a sus más de 50 años, pues canciones como Look Ma I have no Brains y Father to a Son demuestran que nunca perdieron el toque.

El álbum Saviors fue lanzado hace unas pocas horas y está disponible en todas las plataformas usuales de música como Spotify, Deezer, Apple Music. Es su decimocuarto disco y así como su nombre lo dice, seguro que una de las 15 canciones te salvará si estás pasando un buen o mal momento.

Como recomendación, te sugerimos prestar mucha atención a The American Dream is killing me y Bobby Sox son himnos en toda la extensión de la palabra, seguro que te encantarán.