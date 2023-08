WhatsApp: libera espacio en tu móvil eliminando llamadas y videollamadas de la App

WhatsApp es la red social más usada del mundo con más de cuatro mil millones de usuarios que diariamente envían mensajes. Sin embargo, en ciertas situaciones recurren a las llamadas o videollamadas para concretar algún plan o hasta para cerrar negocios. No cabe duda que esta aplicación es la preferida de todos por su interfaz amigable y sus frecuentes actualizaciones que hacen mucha más asertiva la comunicación.

Pero a veces, no todo es color de rosa, ya que al ser una App de mensajes inmediatos, llamadas y videollamadas, esto hace que genere muchos archivos de datos caché. Con el paso del tiempo, esto se convierte en un gran problema, porque comienza a ocupar mucho más espacio en la memoria y ralentiza tu celular.

Si nunca has borrado el historial de llamadas o videollamadas, seguramente tienes una extensa lista en el registro del aplicativo. No obstante, para que no pierdas el tiempo eliminando de manera manual, aquí te comparto el paso a paso para acelerar tu dispositivo móvil y liberar un espacio valioso.

Paso a paso para eliminar las llamadas y videollamadas de WhatsApp

Es importante que WhatsApp esté actualizado a la última versión, sino esto hará que te retrases un poco más. Para borrar el historial de llamadas, abre WhatsApp y selecciona la pestaña “Llamadas”. Vas a ver una lista de todos tus contactos con los que has tenido llamadas de voz y video. Presiona los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Borrar registro de llamadas”. Con este paso, liberarás espacio y optimizarás el rendimiento de la aplicación.

Crédito: Captura de pantalla

De esta forma, puedes liberar espacio en tu dispositivo móvil, optimizar el rendimiento de WhatsApp y asegurar que tu experiencia sea mucho más fluida. Comparte este truco con todos tus conocidos y muéstrales que realizar un mantenimiento regular a las aplicaciones puede ser muy favorable para tu celular.

Sigue leyendo más de WhatsApp

Físico cuántico desafía la realidad: crea esculturas capaces de desaparecer

WhatsApp: ¿Qué significa la nueva sección "Tú" y cómo se instala?

WhatsApp: ¿Qué significa que te escriban “mdg” en el chat?