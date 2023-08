WhatsApp: ¿Qué significa que te escriban “mdg” en el chat?

Actualmente dentro del mundo del Internet están experimentando diversos crecimientos que van creciendo de manera exponencial; se trata de una generación en donde prácticamente la base es la tecnología y donde los dispositivos móviles y de comunicación, nos permiten tener cercanía y contacto con el mundo entero.

Por otro lado debemos tomar en cuenta que la generación actual desde hace ya un tiempo ha generado diversas abreviaturas y acrónimo creando un nuevo dialecto que es una de las personas de diversas culturas y rincones alrededor del mundo.

La comunicación a través de mensajería

En ese sentido, este tipo de fenómenos no solamente agilizan la comunicación sino que también reflejan cómo la tecnología y la cultura van de la mano para evolucionar en el área de la interconexión global. Recordemos que en medida que la comunicación en línea se volvió más común entre las personas, distintas abreviaturas se unieron como símbolos de lenguaje y dinamismo entre la comunidad digital.

Existen jergas dentro del mundo digital como: “LOL” (Laugh Out Loud), “BRB” (Be Right Back) y “OMG” (Oh My God), mismas que se volvieron familiares en las conversaciones digitales y dentro de la mensajería instantánea.

FOTO: Pixabay

¿Qué significa "mdg"?

Este tipo de evolución lingüística ha transformado la forma en la que nos logramos comunicar y generar un impacto así en distintas generaciones; en ocasiones las generaciones anteriores a los millennials no logran adaptarse a estas nuevas abreviaturas y pueden sentirse excluidos o que se genera cierto distanciamiento, generando una brecha digital en la sociedad actual.

Recientemente, ha generado dudas el significado de la abreviatura MDG, la cual se une a este tipo de ejemplos que pocas personas logran comprender o que simplemente no las han adoptado a su lenguaje; su significado es "Music doing Good", que se usan aplicaciones de mensajería, WhatsApp para expresarte una canción recomendada ha sido de la grado del receptor.

