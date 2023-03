Instagram, ¿héroe o villano? Agregará más anuncios y enviará notificaciones

Los internautas pasan la mayor parte de su tiempo en las redes sociales para permanecer conectados e informados con sus seres queridos o artistas preferidos. En Instagram llegamos a ver un total de 2 mil millones de usuarios, 522 millones de usuarios más que en cifras anteriores y de acuerdo con We Are Social en este 2023. Durante nuestra navegación es inevitable que nos salga publicidad en fotografía o video, y para malas o buenas noticias de los consumidores, aparecen tanto en post como en historias. Debido a que se ha convertido en una fuente importante para la app, esta práctica no cesara y cada vez veremos más anuncios junto con maneras más ingeniosas de que nos lleguen.

La publicidad en Instagram se ha convertido en la mayor fuente de ingresos de Meta y en un gran apoyo para los emprendedores de la plataforma. FOTO: Adobe Stock

Meta quiere que Instagram sea su app principal de publicidad

Hemos visto que en comparación con las otras aplicaciones del gigante de la tecnología, Instagram es quién más llega a tener publicidad que sus "primas" WhatsApp y Facebook. Esto se debe a que implementan constantemente nuevas herramientas para impulsar y promocionar a las empresas que invierten en el nuevo modelo de negocio. La compañía ha defendido que estas novedades sirven para "descubrir nuevas marcas, productos o próximos eventos" de interés para los usuarios, pero en realidad se ha convertido en un nuevo tipo de retribución para Meta.

¿Qué novedades habrá?

Lo primero que debemos de saber es que la publicidad entrará a través de las publicaciones que aparecen en los resultados de búsqueda dentro de la app. Por ejemplo, si llegamos a poner la palabra "cerveza" en la barra, la plataforma nos arrojará todos los post que estén relacionados con ese término, pero con mayor énfasis en los contenidos pagados por las compañías de esta rama, como bares, productoras, importadoras, etcétera. Por otro lado, Instagram también ha anunciado que están probando una nueva función llamada anuncios recordatorios, con los que las marcas podrán anunciar, recordar y notificar a los usuarios sobre futuros eventos o lanzamientos que podrían ser de su interés.

Para ello, el dueño de la compañía deberá crear un post y seleccionar la opción de añadir recordatorio antes de publicarlo, también tendrá que elegir un título para el evento y marcar la hora inicio. Después, cuando aparezca esta publicación a los internautas, los que estén interesados deberán seleccionar el icono de la campana. Esto activará automáticamente el recordatorio, lo que hará que los usuarios reciban hasta tres notificaciones sobre la fecha u hora del evento, y lo pueden configurar para que les avisen un día antes, una hora antes o quince minutos antes de que comience el suceso programado.

La función de las notificaciones solo estará disponible si el creador de publicidad la activa, de no ser así, no la veremos en los post convencionales. FOTO: Instagram

Esta última novedad está activa solo para cuentas profesionales pues la idea es ayudarles a organizar y concienciar mejor sobre sus próximos eventos. Desde el punto de vista de los usuarios, ambas medidas suponen más anuncios y publicidad a cambio de menos contenidos de las cuentas o marcas que sigan. Esto se ha vuelto una tendencia en el mundo de las redes sociales. Así que por eso Instagram se ha vuelto... un héroe para los emprendedores pero quizás un enemigo para los consumidores.

¿Hay forma de desactivarlo?

Sí y no. Lo primordial es no seguir marcas de consumo a menos que así lo desees. Inevitablemente te llegará la publicidad, pero en menor medida. El algoritmo determinará tus intereses y te compartirá lo que crea que te llama la atención. Segundo, creemos que la única forma de que estas notificaciones que no pedimos, te dejen de llegar... es desactivando de tajo los avisos de la app. Así, entre menos entres a la plataforma, menos información de este tipo verás. Lo demás, desgraciadamente es inevitable.

