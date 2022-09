TikTok Now: Conoce la nueva función para compartir "el momento" que llegó a la red social

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares en la actualidad, su éxito se incrementó considerablemente durante la pandemia, haciendo que millones de usuarios en todo el mundo se unieran a la plataforma para crear y consumir todo tipo de contenidos.

Si bien, es verdad que TikTok centra su atención en la creación de videos cortos con "mucha producción", sabemos que constantemente están buscando generar nuevas apuestas para salir de ese "esquema tradicional", prueba de ello es una nueva función que acaba de llegar.

¿Qué es TikTok Now?

Bajo el nombre de TikTok Now, la red social ha hecho oficial una nueva función, complemento de la aplicación, que parece haber sido tomada de otra app. Esta herramienta se encuentra localizada dentro de TikTok nativo; sin embargo, para comenzar a crear contenido es necesario descargar un complemento.

TikTok Now se localiza en el menú inferior de la aplicación y se distingue por un icono de "trueno", el cual al pulsar sobre él nos lleva a una ventana en la que podemos ver lo que otras personas están haciendo "en el momento". Sin embargo, para visualizar dicho contenido es necesario tener instalado el complemento antes mencionado, mismo que se puede obtener a través de la App o Play Store.

Una vez instalado, los usuarios podrán crear contenido utilizando esta nueva función, la cual automáticamente activa las dos cámaras del celular, trasera y delantera, para poder mostrarle al mundo lo que se encuentran haciendo, ya sea a través de una fotografía o un video.

TikTok Now.

Foto: Heraldo de México.

Al realizar la publicación, los usuarios de la red social pueden interactuar con el contenido, ya sea para comentar o para marcar como "me gusta". Adicionalmente, las publicaciones muestran la hora y día en que han sido capturadas.

Esta función resulta bastante similar a BeReal es una aplicación francesa que ofrece el mismo servicio; enviar alertas diarias para recordar a sus usuarios, compartir una fotografía o video de un momento de su día con sus amigos y seguidores.

Por ahora, TikTok Now ya se encuentra disponible para todos los usuarios de la red social; sin embargo, solo los usuarios que tienen 18 años o más pueden compartir sus publicaciones de TikTok Now en su Explore Feed, mientras que los jóvenes de entre 13 y 15 años solo pueden compartir su TikTok Now con amigos.

