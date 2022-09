Google Maps: Así puedes ver en tiempo real la trayectoria de los huracanes

El huracán "Ian" categoría 4, ha ingresado esta tarde por la costa occidental de la Península de Florida, Estados Unidos, dejando a su paso lluvias torrenciales y vientos de 250 kilómetros por hora. Esté fenómeno provocó que baje el nivel del mar en la costa disminuya debido a la baja presión en el centro de la tormenta.

Si ante la llegada de cualquier huracán a las costas te interesa saber sobre su trayectoria, horas en que este tocará tierra, debes tomar en cuenta que Google Maps, te permite ver un mapa en tiempo real con cada una de estas características.

Lo único que debes hacer es colocar en el buscador de Google la frase “Huracán Ian” y luego se te abrirá un mapa en el que se muestra en una mancha roja, que simboliza el camino por donde pasará el huracán con todo y la hora.

Imagen de la trayectoria del huracán. Foto: Google Maps.

Lo destacado de la función huracanes de Google Maps, es que le permite al usuario que se encuentre logrado a su cuenta de Google, mostrar su ubicación en tiempo real a los contactos que este elija.

En esa alerta también se muestra el porcentaje de batería del dispositivo del cual se envió, esto para que este pueda mantenerse en comunicación mientras es buscado en caso de extravío.

Ubicación en tiempo real. Foto: Google Maps.

Cuba a oscuras tras paso de "Ian"

Cuba llevaba más de 12 horas en apagón total, con "cero generación eléctrica", debido a fallas en los enlaces del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras el paso de "Ian", que impactó en ese momento con categoría 3 y dejó dos muertos y cuantiosos daños.

"No ha caído una gota de agua y desde las 5:20 horas no hay corriente", dijo telefónicamente a la AFP Chelita Delgado, un ama de casa de 52 años residente en la oriental provincia de Granma, donde no se sintieron los embates de Ian.

Cuba registra desde mayo frecuentes y prolongados apagones, pero ninguno de alcance nacional.

Además del apagón, causó estragos. En San Juan y Martínez, a 190 km de La Habana, zona de plantaciones de tabaco de Pinar del Río, los cultivos estaban anegados, y había árboles arrancados y cables tirados por todos lados.

En Consolación del Sur, Caridad Fernández, un ama de casa de 65 años, contemplaba el desastre en el umbral de su hogar inundado, con colchones mojados. Las tejas francesas se fueron con el huracán.

"Todo lo tenemos dañado, pero lo que hay es fe en mantener la vida, y eso lo tenemos. De todo se sale, menos de la muerte", dijo la mujer con ojeras tras una larga noche.

El tabaquero Yuslán Rodríguez, de 37 años, recorrió nueve casas de tabaco casi destruidas, incluida la suya.

"No sé qué vamos a hacer este año con la campaña (siembra)", dijo desconsolado. "No es esta casa de tabaco, son todas las casas de tabaco de Consolación del Sur".

Cuba tras el paso de "Ian". Foto: AFP.

