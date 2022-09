¿Problemas con el auto? Esta app te alertará cuando tengas que ir con tu mecánico

Si no eres un experto automotriz y no identificas ese “ruidito” que te alerta cuando tienes que ir con tu mecánico, no te preocupes, la tecnología viene en tu ayuda y la podremos tener en la palma de nuestra mano.

La solución llega de Equyser, una empresa colombiana que se dedica a la comercialización de partes eléctricas como importadores directos, teniendo como base el servicio técnico automotriz en la línea de electricidad y electrónica para tracto camiones.

Su visión sobre cómo deberían ser los servicios automotrices lo ha llevado a crear un producto digital para evitar tener un imprevisto con nuestros vehículos. Se trata de un app de gestión de inspección, diagnóstico, reparación y mantenimiento de camiones y vehículos de carga pesada.

Este producto digital busca evitar tener un imprevisto con nuestros vehículos (Foto: Pixabay)

“Reinventa el concepto de agendar y llevar a cabo de manera organizada y coherente cualquier servicio o producto para los vehículos de carga”, expresó Salomón Bonilla, CEO y fundador de la compañía.

Indicó que su producto es único debido a su utilidad, dinámica y por su facilidad de instalación y manejo. Aseguró que estas características aumentan la productividad, reducen el costo, la curva de aprendizaje y mejoran la satisfacción del usuario.

“El principal argumento de nuestros usuarios para el uso de la plataforma es que reduce los tiempos de espera en el momento que llegan a solicitar un servicio para su vehículo. Llegar y ser atendido sin filas es sin lugar a duda lo preferido de nuestros usuarios”, aseguró.

Aseguró que la app aumenta la productividad, reduce el costo y la curva de aprendizaje (Foto: Especial)

El también ingeniero eléctrico anotó que el principal objetivo de realizar esta plataforma es optimizar el rendimiento del vehículo y saber cuándo es necesario llevarlo al taller para someterlo a una revisión.

“El fin es reducir los costos del mantenimiento técnico a las empresas de transporte para ayudarlas a aumentar la eficiencia de la operación de su flota vehicular, lo que permite destinar el capital ahorrado para el desarrollo y expansión de su negocio”, aseveró.

